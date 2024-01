Trust presenta nuovi headset green da gaming

Trust presenta FAYZO MULTIPIATTAFORMA e FAYZO 7.1 nuovi headset green da gaming per un audio ad alte prestazioni



Le cuffie Fayzo multipiattaforma e le USB Fayzo 7.1 sono l’accessorio must-have per lunghe e intense sessioni di gaming. Grazie all'audio di alta qualità, al comfort e al design elegante, i nuovi modelli firmati Trust regalano un’esperienza di gioco indimenticabile.

Entrambe le cuffie offrono una serie di caratteristiche eccezionali: realizzate con l'85% di plastica riciclata, consentono ai giocatori di affrontare le sfide gaming in un’ottica green e strizzando un occhio al pianeta. I morbidi cuscinetti sovrauricolari combinano materiali in rete e similpelle rendendo queste cuffie traspiranti e fonoisolanti, perfette per le sessioni che richiedono più concentrazione. Ma c’è di più…I driver da 50 mm offrono un audio di altissimo livello, mentre il microfono staccabile con filtro pop garantisce una comunicazione chiara con i compagni di squadra.

Cuffie gaming USB 7.1

Fayzo multipiattaforma e Fayzo 7.1 si differenziano per caratteristiche uniche. Le prime sono compatibili con tutte le piattaforme attraverso la connessione da 3,5 mm e possono essere utilizzate su PC, console e altro ancora. Con un cavo staccabile intrecciato da 1,2 m incluso, sono facili da collegare per giocare e molto versatili. Inoltre, dispongono anche di un cavo aggiuntivo con adattatore da 1 m progettato specificamente per i giocatori di PC.

Con una serie di altre peculiarità, le cuffie da gioco USB Fayzo 7.1 sono state progettate per chi vuole sentire ogni passo, parola, suono e altro ancora. L'audio surround virtuale 7.1 trasporta i giocatori direttamente al centro del gioco, mentre il microfono con cancellazione dei suoni assicura che non vengano rilevati rumori di fondo durante i match. L'illuminazione RGB multicolore con tre modalità di colore aggiunge un tocco di vivacità per una configurazione elegante, mentre il cavo di connessione USB extra-lungo facilita la connessione a PC o PlayStation. Grazie al software per PC in dotazione è possibile regolare l'equalizzazione delle cuffie, così da personalizzarle ulteriormente le cuffie e offrire un’esperienza sonora ideale a ogni giocatore.

Le cuffie da gioco multipiattaforma GXT 489 Fayzo sono in vendita al prezzo di € 39,99 e le cuffie USB GXT 490 Fayzo 7.1 sono in vendita al prezzo di € 49,99.