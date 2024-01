Call of Duty Modern Warfare III: guida alla nuova mappa Rio

PrebriefScopri i colori vibranti di un mercato e di un centro commerciale di lusso a Rio de Janeiro in questa mappa multigiocatore 6v6 di medie dimensioni. Rio è diviso in due ambienti principali: il centro commerciale coperto centrale e le strade che lo circondano. Entrambe le aree offrono i propri rischi e vantaggi. I migliori operatori impareranno a funzionare bene in entrambi, utilizzando un unico equipaggiamento versatile o scambiando classi per adattarsi al meglio alle attuali esigenze della partita.

Scheda Intel: Rio



Panoramica tattica



PUNTO DI SPAWN PRINCIPALE: Stazione del tram (NORD)



Nelle modalità a squadre, le squadre appariranno presso la stazione del tram (a nord) o presso il Café (a sud). Un grande centro commerciale al coperto e le sue strade laterali si trovano tra i due spawn, offrendo una varietà di tipi di impegno, da frenetiche battaglie ravvicinate all'interno a combattimenti di precisione lungo il perimetro.



Abbiamo diviso Rio in cinque sezioni in base alle aree chiave della mappa:



PUNTO DI SPAWN PRINCIPALE: Stazione del tram (+ Residenze)

PUNTO DI SPAWN PRINCIPALE: Café (+ Plaza, Alleys)

AREA AGGIUNTIVA: centro commercialeAREA AGGIUNTIVA: Garage (+ Mercato)

AREA AGGIUNTIVA: Main Street

La stazione del tram si trova su un terreno pianeggiante e aperto dove gli scontri testa a testa sfideranno i giocatori a rimanere in movimento mentre sparano per compensare la mancanza di copertura. Usa gli edifici su entrambi i lati per tagliare la visuale dagli ingressi settentrionali del centro commerciale, a meno che tu non li stia osservando specificatamente per il movimento nemico. Il negozio di articoli da regalo è un altro punto di interesse chiave qui: sia il suo interno stretto che il vicolo che corre lungo il lato opposto. L'area delle residenze appena ad est della stazione del tram offre un'arena più compatta. Usa un fucile per far esplodere i nemici che girano intorno al chiosco e prendi il percorso più lontano per evitare il fuoco in arrivo dal passaggio coperto su Main Street. Crea il tuo punto di osservazione saltando sul retro del veicolo blindato parcheggiato, livellando le probabilità contro i nemici avversari lungo la strada.

PUNTO DI SPAWN PRINCIPALE: Café (SUD)

Il punto di generazione del Café offre un po' più di occultamento rispetto alla stazione del tram, soprattutto quando si prende posizione all'interno del Café; spara ai nemici dalla finestra aperta o scappa dal retro per ruotare verso Main Street. I giochi d'acqua e il veicolo blindato parcheggiato che questo percorso conduce costituiscono solide posizioni di copertura. La Plaza appena a nord del Café ti avvicina all'azione. I veicoli qui non esploderanno sotto il fuoco, quindi usali come copertura mentre affronti i nemici. Stai in guardia anche contro gli avversari che si riversano fuori dal centro commerciale; ci sono più punti di ingresso all'edificio nella zona. I vicoli a ovest del Café conducono al mercato e al garage che corre lungo il lato sinistro del centro commerciale. Prendi il sentiero dalla Plaza per un approccio più diretto, oppure prendi la strada secondaria che si dirama dal Café per un percorso meno evidente.



AREA AGGIUNTIVA: centro commerciale

Il principale punto di interesse di Rio è il Mall, un punto caldo per frenetici scontri a fuoco. Gli ingressi multipli su tutti e quattro i lati facilitano l'ingresso e l'uscita degli operatori dall'edificio. Anche lui diventa affollato velocemente; sebbene l'edificio sembri grande dall'esterno, lo spazio percorribile all'interno è limitato e presenta tre aree chiaramente definite. Il combattimento tende a concentrarsi nell'area centrale rialzata adiacente agli ingressi nord e sud del livello inferiore.

Mantenere la sezione centrale – spesso sede degli obiettivi – non è un compito facile. Anche se mantenere un'altura è in genere un vantaggio in battaglia, i vari percorsi che conducono ad essa rendono difficile la difesa. Porta l'azienda in modalità di squadra per aiutare a difendere la posizione.

AREA AGGIUNTIVA: Garage

Per coloro che desiderano evitare i pericoli del Centro Commerciale, il Garage e il Mercato sul lato ovest della mappa offrono una valida alternativa. Delle due aree, il Garage offre le posizioni tattiche maggiori. Sali sulla piattaforma rialzata e accucciati dietro la fioriera per una posizione di forte potere lungo la strada. Dirigiti nel garage per un profilo più basso; salta sul cassonetto fuori dalle porte scorrevoli per attaccare i nemici lungo la passerella rialzata del mercato. Il mercato è più disordinato e offre una maggiore copertura a scapito di posizioni di potere più deboli. Gli operatori con armi a lungo raggio possono salire in cima al chiosco per avere una visuale dall'altra parte della strada, mentre gli equipaggiamenti a corto e medio raggio funzioneranno meglio da una posizione più avanzata. Ovunque ti trovi lungo la strada occidentale, tieni a mente gli ingressi del centro commerciale per evitare di essere fiancheggiato dai nemici che escono dall'edificio.



AREA AGGIUNTIVA: Main Street

Fatta eccezione per un piccolo avvallamento sotto il passaggio coperto, Main Street offre una superficie piana ovunque. I veicoli corazzati parcheggiati su entrambi i lati, insieme ad altri oggetti scalabili, offrono modi per superare il nemico. La posizione chiave del potere è la passerella rialzata che conduce dentro e fuori dal centro commerciale. Questo dovrebbe essere il primo punto in cui controlli la presenza di pericoli nell'area; quando lo usi da solo, sii consapevole della tua posizione centrale e guarda entrambi i lati della strada per evitare di essere fiancheggiato da dietro.



I 10 migliori consigli

1. Battaglie a distanza all'esterno, CQB all'interno. In generale, gli equipaggiamenti a lungo raggio funzionano meglio sul perimetro mentre gli equipaggiamenti a distanza ravvicinata funzionano meglio all'interno del centro commerciale. Tienilo a mente quando consideri il tuo equipaggiamento e quello dei nemici che potresti incontrare sulla mappa.



2. Veloce in piedi. Considera l'idea di equipaggiare gli Stalker Boots quando combatti lungo il perimetro della mappa. Una buona parte dei tuoi scontri si svolgerà su terreno pianeggiante, quindi il mitragliamento extra e la velocità dell'ADS torneranno utili quando tenti di eludere i colpi nemici.



3. Due topi del centro commerciale sono meglio di uno. Tenere sotto controllo il Mall per un certo periodo di tempo è un compito arduo, ancora di più quando si difende un obiettivo o si tenta di bloccare l'area. Porta un compagno di squadra quando possibile per aiutare a dividere il lavoro di difesa coprendo più angoli di entrata contemporaneamente.



4. Catturato nel film. L'aggiornamento sul campo della telecamera tattica offre un prezioso mezzo per monitorare i percorsi chiave vicino alla tua posizione, sia che si tratti di osservare i nemici sui tuoi sei nel passaggio coperto, di seguire la strada dietro di te o di guadagnare un altro paio di occhi nel centro commerciale.



5. Attraverso il tetto. Il tetto sopra il centro del centro commerciale è costituito da grandi vetrate, che consentono di sferrare attacchi aerei contro chi si trova all'interno. Usalo per attaccare i nemici sui punti obiettivo lì, catturandoli nell'esplosione o costringendoli ad allontanarsi dal punto.



6. Semplicemente navigando. Non devi andare dritto verso il centro quando ti muovi attraverso il Mall. Gli ingressi a nord e a sud sono utili anche per attraversare l'edificio orizzontalmente e spostarsi da una strada all'altra, per sfuggire a un nemico fastidioso, beneficiare della protezione dall'alto o utilizzarlo come un altro percorso nella casella degli strumenti della mappa.



7. Rimani mobile con Tac-Stance. Ti senti ostacolato quando entri nel centro commerciale con un'arma a medio e lungo raggio in mano? Attiva Tac-Stance per una maggiore mobilità e un'acquisizione più rapida del bersaglio.



8. Esca. L'iniziativa è un grande vantaggio quando si combatte all'interno degli spazi ristretti del Centro Commerciale. Lancia via i nemici con l'aggiornamento del campo esca gonfiabile; posizionalo in un punto ben visibile e poi elimina gli operatori indotti ad attaccarlo a vista.



9. No, non lo fai. Equipaggia il vantaggio Signal Jammer per distruggere i Claymore nemici e altri esplosivi di prossimità. Hai abbastanza di cui preoccuparti quando attraversi il Mall, e questo ti permetterà di tenere gli occhi davanti a te invece di controllare i pericoli nascosti sul pavimento.



10. Acquista fino allo sfinimento. Non riesci a rompere la roccaforte nemica sul Mall? Lascia che lo abbiano. Collabora con la tua squadra per allestire tutto il perimetro, coprendo i vari ingressi dentro e fuori l'area. Lascia che vengano da te e li facciano esplodere nel momento in cui escono dall'edificio.