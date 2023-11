Call of Duty Modern Warfare III: Patch notes di lancio e Ricochet Anti Cheat

È tempo! Call of Duty: Modern Warfare III sta iniziando il suo lancio globale. Prima di tuffarti nell'offerta dei contenuti del primo giorno, dai un'occhiata alle nostre note sulla patch che descrivono in dettaglio le modifiche che abbiamo apportato dall'ultima volta che hai giocato durante la beta multigiocatore.

Il lancio globale per i giocatori su console (PlayStation/Xbox) inizia oggi alle 00:00 GMT+13. Modern Warfare III sarà disponibile in tutto il mondo su tutte le piattaforme più tardi oggi entro le 22:00 PT. Visita il nostro blog sulla preparazione per ulteriori informazioni.

Il lancio di oggi è solo l'inizio e non vediamo l'ora di fornire un flusso costante di aggiornamenti di contenuti, correzioni di bug e aggiustamenti al gameplay nell'anno a venire.

Campagna

Stabilità e prestazioni

Il gioco offline non sarà più impedito dopo aver configurato un account Activision.

L'integrità dei dati di salvataggio è stata rivista e gli errori di caricamento del checkpoint sono stati risolti.

Risolti diversi arresti anomali relativi all'interfaccia utente che si verificavano durante la navigazione nei menu.

Risolti diversi bug di crash durante il caricamento in alcune missioni.

Risolto un problema per cui alcuni giocatori riscontravano un tempo di caricamento eccessivo dopo lo splash del titolo di apertura.

Risolti diversi bug grafici che provocavano rallentamenti dopo un'uccisione corpo a corpo.

Risolto un bug grafico che causava il caricamento delle risorse di bassa qualità.

Correzioni di bug di gioco

Risolto un bug che causava audio basso, salti dell'audio e dialoghi mancanti in alcuni filmati.

Aree affrontate in più mappe in cui i giocatori potevano utilizzare veicoli ed elicotteri per accedere a posizioni fuori mappa.

I nemici non dovrebbero più rimanere al riparo più spesso o più a lungo del previsto.

Risolto un bug in cui alcuni input di comando ripristinavano involontariamente la selezione dell'equipaggiamento.

I giocatori ora possono attivare/disattivare l'ottica per l'M4 silenziato e il Cronen Squall.

Risolto un problema per il quale i giocatori diventavano immuni ai danni causati da gas ed equipaggiamento.

Risolto un bug per il quale le casse di rifornimenti non si aprivano al primo tentativo.

Risolto un bug per il quale mancavano le armi dalle scatole di rifornimenti arancioni.

Risolto il problema per cui i nemici compenetravano gli oggetti nell'ambiente alla morte o in combattimento.

Risolto il messaggio di avviso per le aree in cui il giocatore poteva solo accovacciarsi.

Multigiocatore

UIX

Cambiamenti visivi Aggiunto un tratto alle targhette dei giocatori per migliorare la visibilità. Carattere e contrasto modificati del testo dell'evento del punteggio sull'HUD per essere meno ostruttivi.

Nuove caratteristiche Aggiunto un elemento HUD che mostra la serie attuale del giocatore dopo ogni uccisione. I popup degli eventi della partita ora mostrano la Calling Card equipaggiata dal rispettivo giocatore. Gli obiettivi dei giocatori abili, come Kingslayer, Collateral, ecc., ora mostreranno una medaglia sull'HUD del giocatore. Lo stato di attivazione/disattivazione della posizione Tac è ora indicato da un widget nell'area in basso a destra dell'HUD, sostituendo il comando precedente mentre si mira verso il basso. Le statistiche della partita sono ora disponibili durante il gioco tramite una nuova scheda nel tabellone dei punteggi, consentendo al giocatore di confrontare le prestazioni attuali con la media della propria carriera. Le statistiche dettagliate ora sono visibili mentre si sceglie un allegato nell'Armaiolo.

Correzioni di bug Ai giocatori non verrà più chiesto inaspettatamente di scegliere un equipaggiamento dopo aver ottenuto più ricompense.



Mappe

Aggiunti punti di rientro a molte mappe per influenzare il flusso del combattimento nella direzione prevista per ciascuna mappa.

In Team Deathmatch, le aree possedute dalla squadra sono ora più favorite dalla selezione dello spawn e resistenti alla pressione nemica.

In Dominazione, la selezione dello spawn è ora più resistente alla pressione nemica sulle bandiere, migliorando la coerenza favorendo le bandiere possedute.

Proprietà Aggiunta la logica in prima linea per evitare lanci di spawn involontariamente frequenti.

Favela Diminuita la priorità dei punti di spawn vicino alle baracche e al cantiere.

Grattacielo Diminuita la priorità dei punti di spawn in Actibase e Phonic Tunnels.



Gioco

Volume dei passi modificato per distinguere ulteriormente i giocatori nemici da quelli alleati.

Aggiunta un'opzione per toccare due volte il pulsante di mira verso il basso per attivare Tac-Stance.

Opzioni di caricamento predefinite aggiornate con una gamma più ampia di contenuti.

Movimento L'input dello sprint durante lo scorrimento ora annullerà l'animazione della diapositiva. Diminuita la penalità del tempo di mira verso il basso mentre si salta del 20%.

Impostazioni Aggiunta un'opzione per toccare due volte il pulsante di mira verso il basso per attivare Tac-Stance. Aggiunte nuove opzioni al comportamento Scivola/Immersione. Tocca per scorrere, disabilita l'immersione. Tocca per immergerti, disabilita lo scivolo.



Armi e accessori

SVA 545 (fucile d'assalto) Aumentata la velocità del proiettile del 19%. Cadenza di fuoco aumentata da 632 RPM a 682 RPM (+8%). Moltiplicatore del danno alla parte inferiore del busto aumentato da 1x a 1,1x. Diminuito il rinculo per virare meno a destra.

MTZ-556 (fucile d'assalto) Aumentata la velocità del proiettile del 18%. Portata del danno massimo aumentata da 23 a 27 m (+17%).

MCW (fucile d'assalto) Aumentata la velocità del proiettile del 18%. Rinculo aumentato durante il fuoco prolungato. Danno minimo ridotto da 24 a 21 (-13%).

Attaccante (mitragliatrice) Danno massimo ridotto da 42 a 36 (-14%). Danno quasi medio ridotto da 33 a 27 (-18%). Danno medio-paura ridotto da 27 a 25 (-7%). Danno minimo ridotto da 21 a 20 (-5%). Tempo di mira nel mirino ridotto da 250 ms a 240 ms (-4%).

Holger 26 (mitragliatrice leggera) Aumentata la velocità del proiettile del 13%.

Pulemyot 762 (mitragliatrice leggera) Aumentata la velocità del proiettile del 16%. Danno massimo ridotto da 47 a 45 (-4%). Kit Bullpup JAK Annihilator (kit di conversione) Aumentata la velocità del proiettile del 29%. Cadenza di fuoco diminuita da 666 RPM a 571 RPM (-14%).

Intercettore MTZ (fucile da tiratore scelto) Aumentata la velocità del proiettile del 15%. Aumentata la diffusione del fuoco alla ricerca durante il fuoco prolungato. Tempo di mira nel mirino ridotto da 330 ms a 265 ms (-20%).

MCW 6.8 (fucile da tiratore scelto) Aumentata la velocità del proiettile del 12%. Aumentata la diffusione del fuoco alla ricerca durante il fuoco prolungato. Tempo di mira nel mirino ridotto da 260 ms a 245 ms (-6%).

Arco lungo (fucile di precisione) Aumentata la velocità del proiettile del 13%. Mirino completamente automatico scambiato con mirino semiautomatico previsto. Aumentato il sussulto quando viene colpito da un giocatore nemico per allinearsi con altri fucili di precisione. Aumentata la diffusione del fuoco alla ricerca durante lo spostamento e durante il fuoco prolungato.

Inibitore KV (fucile di precisione) Aumentata la velocità del proiettile del 5%. Aumentata la diffusione del fuoco hip durante lo spostamento. Aumentato il sussulto quando colpito da un giocatore nemico del 18%.

WSP Stinger (pistola) Mirino semiautomatico scambiato con mirino completamente automatico previsto. Danno massimo ridotto da 25 a 24 (-4%). Danno massimo ridotto da 27 a 25 (-7%). Portata massima del danno ridotta da 12 a 6 m (-50%). Moltiplicatore del danno per la parte superiore del busto ridotto da 1,1x a 1x. Diminuzione della diffusione del fuoco alla ricerca durante il fuoco prolungato.

Renetti (pistola) Scambiato il mirino semiautomatico con il mirino a raffica previsto. Rinculo leggermente aumentato durante il fuoco prolungato. Danno minimo diminuito. Kit carabina JAK Ferocity (kit di conversione) Mirino semiautomatico scambiato con mirino completamente automatico previsto. Aumentato il tempo di mira verso il basso di 200 ms. Tempo di scatto per sparare aumentato da 80 ms a 100 ms (+25%).

COR-45 (pistola) Portata massima del danno ridotta da 9 a 6 m (-33%). Portata del danno quasi medio ridotta da 20 ma 10 m (-50%).

Alta velocità (munizioni) Moltiplicatore della velocità del proiettile ridotto da 1,2x a 1,15x. Moltiplicatore della velocità dei proiettili del fucile di precisione ridotto da 1,3x a 1,17x.

Proiettili a grana bassa (munizioni) Diminuita la penalità del raggio di danno. Diminuita la penalità alla velocità del proiettile. Diminuzione del vantaggio nel controllo del rinculo.

Munizioni ad alta grana (munizioni) Diminuita la penalità di controllo del rinculo. Diminuzione del vantaggio in termini di velocità del proiettile. Vantaggio nel raggio d'azione del danno diminuito.

Ottica (accessorio) Diminuita la penalità di tempo per mirare verso il basso su più tipi di ottica. Punti e olografici: da 30 ms a 0 ms (-100%). 2,5x: da 70 ms a 15 ms (-79%). 4x e ibridi: da 40 ms a 20 ms (-50%). Ambiti: da 100 ms a 50 ms (-50%).

Museruole (accessorio) Penalità di mira verso il basso leggermente aumentata per i tipi Spegnifiamma, Compensatore e Spezza museruola.



Benefici

Gilet da demolizione Battle Rage (tattico) ora si rifornirà solo fino a 1 utilizzo.

Pad tattici (stivali) Maggiore velocità di scorrimento, sostituendo il vantaggio della distanza di scorrimento. Nota: la descrizione del vantaggio rifletterà questo cambiamento in un aggiornamento futuro.

Maschera Tattica (Equipaggiamento) Aggiunta l'immunità ai Flash Grandes (tattici) lanciati dal giocatore stesso.



Aggiornamenti sul campo

Sistema trofeo Mosquito Drone (Killstreak) non verrà più preso di mira e distrutto.

Con scatola Descrizione aggiornata per riflettere meglio la funzionalità. Distribuisci una scatola di forniture mediche per te e i tuoi compagni di squadra per ridurre il ritardo di guarigione.



Killstreaks

Le attivazioni di Killstreak dei nemici ora richiameranno le linee vocali degli annunciatori come previsto.

Guardian-SC Diminuito il volume di Guardian-SC posseduti dai compagni di squadra. Maggiore occlusione audio ambientale. Risolto un problema che faceva scomparire l'HUD di un giocatore fino al rientro dopo essere stato stordito.

Contatore UAV I giocatori all'interno delle aree interne non riceveranno più l'errore "Spazio insufficiente per chiamare" al momento dell'attivazione.

Ricognizione del Juggernaut Capacità del caricatore ridotta da 20 colpi a 8 colpi (-60%).



Veicoli

NSTV Maggiore trazione per migliorare la manovrabilità su superfici scivolose.



Problemi e feedback

Per gli ultimi aggiornamenti sul monitoraggio dei problemi e sullo stato del gioco puoi utilizzare la nostra bacheca Modern Warfare III su Trello per trovare lo stato delle nostre indagini sui principali problemi riscontrati dalla community.

Il tuo feedback è fondamentale per il nostro obiettivo di rendere Modern Warfare III il migliore possibile.



