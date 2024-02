Call of Duty Modern Warfare III e Warzone Season 2

Call of Duty: Fortune's Keep e gli operatori di The Walking Dead in arrivo nella Season 2

Trailer del Multigiocatore della Stagione 2 e il Trailer per il ritorno di Fortune’s Keep

La Stagione 2 di Modern Warfare III e Warzone è in arrivo con tanti nuovi contenuti il 7 febbraio alle 18.00! Dopo che il Gruppo Konni si è infiltrato in un'isola del Mediterraneo, conducendo esperimenti nefasti che hanno recentemente, e catastroficamente, cambiato Fortune's Keep per sempre, tocca ai giocatori sopravvivere alla decadenza, combattendo e cacciando i non morti che arrivano da tutte le parti!

Per fortuna, gli aiuti non si faranno attendere: il vicesceriffo Rick Grimes di The Walking Dead della AMC e il capo della stazione della CIA Kate Laswell sono i protagonisti del Battle Pass della Stagione 2. Sarà inoltre possibile giocare come Michonne, altro personaggio di The Walking Dead, grazie a un nuovo bundle operatore, disponibile nel corso della season.

Nella Stagione 2 ci saranno anche quattro nuove armi base da utilizzare: BP50 AR, RAM-9 SMG, SOA Subverter BR e Soulrender, una spada da combattimento ravvicinato. Inoltre, sarà possibile sbloccaresette parti Aftermarket, tra cui la JAK Limb Ripper, una motosega da inserire nel sottocanna della propria arma, perfetta per sprofondare nella carne degli zombi!

Con la nuova Season sarà disponibile anche un nuovo settore Blackcell, che darà accesso esclusivo a un gruppo speciale di Skin Operator non morti, guidato dallo scheletrico John Doe: sono tutti splendenti d'oro, con una sfumatura viola eterea e luminosa.

Di seguito, una panoramica delle novità in arrivo per la modalità Multiplayer:

Una vasta offerta di mappe per il multiplayer! Quattro nuove mappe Core 6v6 arrivano nella Stagione 2: tre saranno completamente inedite, mentre una sarà la remaster di una mappa molto amata dai fan.

Due varianti di mappa : arrivano Hordepoint e la playlist di metà stagione Vortex, due varianti di mappa a tema extraterrestre basate su Skidrow e Terminal.

Nuova mappa Guerra : sarà possibile assaltare un grattacielo nel centro di Urzikstan dal cielo, benvenuti nell'Operazione Tin Man.

Sei modalità di gioco : i giocatori potranno portarsi a casa una vittoria in Team Gun Game; effettuare i più spettacolari quickscope in Snipers Only; godersi il ritorno di Hordepoint e Bounty; e combattere contro i Juggernaut avversari nella Juggermosh pit.

Ranked Play della Stagione 2 : sarà possibile richiedere le ricompense Ranked Play sbloccate nella Stagione 1, per poi continuare la sfida nella stagione 2 con nuove ricompense da guadagnare.

Nuova Ninja Vest : per tutti i giocatori che amano utilizzare i coltelli, sarà possibile equipaggiare la Ninja Vest per muoversi silenziosamente, oltre a un coltello bonus e a un numero maggiore di stelle da lancio.

Queste invece le principali novità per Warzone:

Resurgence Refocused : è stata aperta una nuova area per le operazioni: Fortune's Keep. Dopo che un'enorme esplosione ha fatto a pezzi l'isola, spetta ai giocatori setacciare l'area alla ricerca di minacce, sia umane che non-morte!

Bentornati a Fortune's Keep : l’isola è cambiata e con essa i punti di interesse iniziali, che ora sono 11.

Nuove caratteristiche di gioco : a Fortune’s Keep sono in arrivo numerose nuove caratteristiche di gioco, tra cui un contratto a tempo limitato per eliminare i nidi degli zombie, potenziamenti per gli zombie, ponti estensibili e un nuovo tracker di punteggi, contenente i dettagli dei diversi membri del team.

Call of Duty: Warzone Ranked Resurgence : le partite classificate arrivano a Fortune's Keep, con gli stessi principi fondamentali delle altre ranked, ma utilizzando per la prima volta le regole di Resurgence. I giocatori potranno ricevere importanti ricompense per i loro sforzi, mentre il BR Ranked Play arriverà più avanti nel corso dell'anno.

Infine, ecco le novità in arrivo per Zombie: