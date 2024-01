LG E GEN.G PER PROMUOVERE GLI ESPORT

LG ULTRAGEAR: PROSEGUE LA PARTNERSHIP CON GEN.G PER PROMUOVERE LA CULTURA DEGLI ESPORT





Dal 2021 LG UltraGear supporta i team Gen.G e tutti gli appassionati di gaming con i suoi monitor ad alte prestazioni





LG conferma la sua partnership con Gen.G Esports (Gen.G), una delle organizzazioni di esport più importanti al mondo. Nell’ambito di questa collaborazione, LG UltraGear™, il brand di LG di monitor gaming caratterizzati da elevata frequenza di aggiornamento e tempi di risposta ultra veloci, continuerà a sostenere le squadre professionali di Gen.G. La partnership ha lo scopo di promuovere gli esports a livello globale e includerà diverse attivazioni entusiasmanti nello scenario internazionale degli esport.

Gen.G gestisce una serie di squadre di esport professionali specializzate in famosi giochi multiplayer come League of Legends. Da quando nel 2021 LG UltraGear è stato nominato display ufficiale di Gen.G, la squadra coreana di League of Legends ha ottenuto notevoli successi nel campionato coreano di League of Legends assicurandosi tre vittorie consecutive, a partire dall’estate 2022 fino alla stagione estiva 2023.

Chovy, medaglia d’oro nell’evento League of Legends ai 19esimi Giochi Asiatici di Hangzhou e mid-laner della squadra di League of Legends di Gen.G, ha riconosciuto la qualità dei monitor da gioco LG UltraGear affermando “I tempi di risposta e l’alto refresh rate offrono un vantaggio incredibile nelle situazioni di gioco complesse, garantendo un controllo preciso e un playmaking fluido”. Pur apprezzando tutta la gamma di monitor UltraGear, il preferito di Chovy è il monitor gaming UltraGear OLED da 27” (modello 27GR95GE).

Oltre a sostenere i membri del team Gen.G durante il campionato, LG collabora attivamente con loro nello sviluppo di nuovi monitor gaming grazie ai loro importanti riscontri. Il monitor UltraGear OLED a edizione limitata dedicato a League of Legends (modello 27GR95QL), presentato lo scorso autunno, ha un design ispirato a League of Legends creato proprio grazie ai suggerimenti dei giocatori professionisti.

LG sostiene inoltre la Gen.G Global Academy fornendo monitor gaming super veloci (modello 25GR75FG) agli studenti che aspirano a diventare dei professionisti di esports.

“È un onore iniziare il quarto anno di collaborazione con LG UltraGear che dal 2021 è nostro partner nell’innovazione e nell’arricchimento del panorama degli esport” ha dichiarato Arnold Hur, CEO di Gen.G Esports. “LG UltraGear sostiene il nostro team professionista e lo sviluppo delle nuove generazioni di giocatori della Gen.G Global Academy”.

“Siamo molto orgogliosi e soddisfatti che LG UltraGear stia aiutando i giocatori di Gen.G a ottenere risultati sempre più alti nei tornei più importanti”, ha dichiarato YS Lee, Vice President e Head of Business Unit IT di LG Business Solutions Company. “LG UltraGear continua a impegnarsi nello sviluppo di prodotti gaming di fascia alta con l'obiettivo di offrire un'esperienza di gioco in grado di soddisfare tutti i giocatori di esport, sia che si tratti di appassionati che di professionisti di alto livello”.