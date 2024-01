The Elder Scrolls Online - domani per l’annuncio

Domani giovedì 18 gennaio alle 22:00 non dimenticarti di andare su Twitch.tv/Bethesda per l’ annuncio globale del 2024 di The Elder Scrolls Online per dare una prima occhiata all’avventura di ESO del 2024.





Ecco un’anteprima con il nuovo trailer di presentazione:

https://twitter.com/TESOnline/ stato/1747318024078537150



La diretta dell’annuncio globale del 2024 di The Elder Scrolls Online inizia domani giovedì 18 gennaio alle 22:00 su Twitch.tv/Bethesda , subito dopo l’ Xbox Developer Direct. Durante l’annuncio globale, ZeniMax Online Studios svelerà che tipo di avventure e sfide arriveranno per gli eroi di Tamriel, parlerà dei contenuti importanti di quest’anno e fornirà tante informazioni sul nuovo capitolo.Chi si collegherà a partire dalle 22:00 del 18 gennaio riceverà l’emote Pyromancer’s Quandary grazie ai Twitch Drop. Gli spettatori devono collegare l’account di ESO e Twitch prima dell’annuncio globale del 2024 di ESO per poter riscattare i premi.