The Elder Scrolls Online News

The Elder Scrolls Online: DLC Firesong e aggiornamento 36 ora disponibili per console

Oggi, The Elder Scrolls Online: Firesong, il culmine della storia annuale Eredità dei bretoni, è disponibile su Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5.





Puoi guardare il trailer di The Elder Scrolls Online: Firesong qui:

https://www.youtube.com/watch? v=Evrjhp53HHE

Nella storia del nuovo DLC i giocatori esploreranno la selvaggia Galen, l’isola più occidentale dell’arcipelago delle Systres approfondendo la loro conoscenza delle vite e della cultura dei druidi e combattendo per difendere Tamriel dalle minacce interne ed esterne. In, i giocatori affronteranno finalmente l’Ascendant Lord e concluderanno l’avventura annuale nell’Eredità dei bretoni. Il DLCè gratuito per tutti i membri di ESO Plus o acquistabile tramite il Crown Store nel gioco per i non membri.Leggi tutto quello che c’è da sapere su, inclusi alcuni dettagli sulla nuova zona, sulle missioni bonus, sulle ricompense uniche e sul nuovo Patron di Tales of Tribute, il Druid King, nel sito ufficiale di The Elder Scrolls Online qui: https://www. elderscrollsonline.com/en-us/ news/post/63075 Pubblicato insieme al DLC, l’aggiornamento 36 del gioco base è gratuito per tutti i giocatori di ESO e introduce la localizzazione in cinese semplificato dei testi e una serie di modifiche, correzioni e nuove funzioni. Tra queste aggiunte c’è la possibilità di posizionare segnalini unici sui nemici (permettendo ai giocatori di coordinarsi meglio con gli alleati), un’opzione per la sintesi vocale, l’opzione per nascondere gli animali all’interno delle città e una serie di miglioramenti al sistema delle case.Per consultare le note di aggiornamento complete dell’aggiornamento 36, ricorda di tenere d’occhio il nostro

