The Elder Scrolls Online: aggiornamento 40 ed Endless Archive disponibili su console

L’aggiornamento 40 di The Elder Scrolls Online è ora disponibile gratuitamente su console Xbox e PlayStation per tutti i possessori di ESO. Introduce la nuova sfida PvE, Endless Archive , e una serie di nuove funzioni e miglioramenti a The Elder Scrolls Online. Insieme al lancio dell’aggiornamento 40 di oggi, ESO arriva su console anche in Giappone.







Trovi il trailer di lancio di Endless Archive qui



Nuovo gameplay trailer: https://www.youtube.com/watch? v=eP5eicOXuZs



è una nuovacon un dungeonper tutti i giocatori di ESO. I giocatori devono farsi strada attraverso livelli dinamici generati casualmente con tantissimi mostri e boss. Sarà possibile giocare in solitaria o fare squadra con un altro giocatore o Companion per completare i quattro cicli (ognuno composto da tre stadi e uno scontro con un boss) e la battaglia contro il boss finale per finire l’arco. Ma la sfida non finisce qui.





I giocatori possono affrontare altri stadi, cicli e archi che avranno una difficoltà gradualmente crescente . Procedendo, i giocatori sbloccheranno una serie di ricompense uniche di questa attività. Tra queste c’è un’ampia gamma di collezionabili, tra cui una cavalcatura, un animale, oggetti cosmetici e i nuovi set di classe.



L’aggiornamento 40 include tante altre novità, tra cui il nuovo Group Finder che permette di creare o cercare gruppi per tutte le attività di ESO . Questo nuovo strumento consente di personalizzare i criteri che i membri del gruppo devono soddisfare, come per esempio:

Livello CP

Utilizzo di chat vocale

Stile di gioco

Ruolo all’interno del gruppo

Inoltre, questo aggiornamento introduce le, che permettono di riunire tutte le stazioni di creazione della casa in un unico elemento d’arredamento. Sono inclusi anche tanti altri miglioramenti, tra cui ile laL’aggiornamento 40 ora è disponibile su PC/Mac e console Xbox e PlayStation.

Altre News per: elderscrollsonlineaggiornamento