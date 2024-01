Vactidy presenta Blitz V8Pro

Aspirapolvere pratico e potente con diverse tecniche di filtraggio della polvere





Vactidy, brand di elettrodomestici specializzato in dispositivi per la pulizia di casa facili da usare, convenienti e resistenti, annuncia il lancio dell'aspirapolvere Blitz V8Pro. Con un design moderno e accattivante, il nuovo modello offre prestazioni superiori, integrandosi anche armoniosamente nell'ambiente domestico per assecondare tutte le esigenze di pulizia.







Grazie all'implementazione di nuove spazzole e alla tecnologia EasyGrab™, Blitz V8Pro garantisce una pulizia efficace in ogni angolo, mentre il design autoportante dell'aspirapolvere consente di fermarsi e riprendere la pulizia in qualsiasi momento, offrendo massima flessibilità durante l'utilizzo.





La tecnologia CycloneFlow multi-cono, inoltre, è uno dei punti di forza di questo prodotto, che assicura una potente aspirazione e un filtraggio efficiente delle particelle di polvere, il tutto con una rumorosità di soli 66dB.







Gli accessori inclusi completano l'offerta, offrendo agli utenti la possibilitĂ di affrontare con facilitĂ una vasta gamma di superfici e sfide di pulizia.





Prestazioni di pulizia efficaci

V8Pro è dotato di un potente motore da 160 W, che fornisce un’aspirazione di 25 kPa in due possibili modalità : Max e ECO (con una durata fino a 35 minuti di pulizia continua). Può così facilmente catturare peli di animali domestici, polvere, detriti, briciole, cibo per animali domestici e altra sporcizia con facilità . Inoltre, la spazzola per pavimenti con tecnologia EasyGrab™ aggiornata con setole e striscia di plastica cattura meglio la polvere dal legno duro e dalla moquette.





Sistema di filtrazione ciclonica

L'aspirapolvere Blitz V8Pro integra la tecnologia CycloneFlow, un sistema di filtrazione ciclonica a 4 stadi che assicura il filtraggio del 99,97% delle particelle di polvere microscopiche fino a 0,1 micron, rilasciando aria fresca durante l'aspirazione e prevenendo l'inquinamento atmosferico secondario.

La dimensione del contenitore per la polvere da 500 ml offre un volume di archiviazione sufficiente, senza preoccuparsi della frequenza di pulizia.





ComoditĂ e praticitĂ

Blitz V8Pro è un alleato domestico che semplifica e migliora l'esperienza di pulizia a casa. Completano le caratteristiche il design autoportante, che consente di interrompere in ogni momento l’aspirazione e liberare le mani, il tubo metallico retrattile per occupare meno spazio, 4 luci a LED per identificare facilmente la sporcizia, una testina girevole a 180° e una batteria rimovibile per la massima comodità d’uso.





DisponibilitĂ e prezzo

L'aspirapolvere Vactidy Blitz V8 Pro è ora disponibile su Amazon al prezzo di 129,00 euro . Tuttavia, con il coupon di 30 euro disponibile al lancio sarà possibile acquistarlo al prezzo scontato di 99,00 euro.





Scopri il futuro della pulizia domestica con l'aspirapolvere Blitz V8Pro e esplora un nuovo livello di praticitĂ ed efficienza nella tua routine di pulizia.