Vactidy presenta Blitz V9 Pro

Vactidy, brand di elettrodomestici specializzato in dispositivi per la pulizia di casa facili da usare, convenienti e resistenti, presenta il nuovo aspirapolvere Blitz V9 Pro. Versione aggiornata del già conosciuto V9, con un design moderno ed ergonomico, è il perfetto compromesso tra estetica e praticità.

Il nuovo arrivato nella famiglia Vactidy è infatti un alleato attento e collaborativo per la pulizia domestica, in grado di offrire performance migliorate a ogni attivazione, soddisfando le aspettative degli utenti più esigenti. Dotato di una testa girevole e flessibile di 180 gradi, il nuovo Blitz V9 Pro consente di raggiungere facilmente anche le aree più difficili della casa. Inoltre, non ha bisogno di un supporto o un appoggio per stare piedi perché dotato di un design autoportante.

Grazie all’avanzata tecnologia del motore brushless HyperMotor da 200W, un motore senza spazzole che offre una maggiore efficienza energetica e una durata più lunga rispetto ai motori a spazzola tradizionali, il nuovo aspirapolvere V9 Pro è in grado di rimuovere la polvere velocemente e senza alcuno sforzo. La potenza di aspirazione è pari a 30kPa per raccogliere rapidamente lo sporco da pavimenti, tappeti e mobili con la possibilità di scegliere tra due modalità di alimentazione: Max e ECO con una durata della batteria fino a 45 minuti in modalità ECO. Inoltre, la spazzola per pavimenti con tecnologia EasyGrab aggiornata con setole e striscia di plastica cattura meglio la polvere dal legno duro e dalla moquette.

Blitz V9 Pro integra la tecnologia CycloneFlow, un sistema di filtraggio multiciclonico a 4 stadi che filtra efficacemente il 99,97% delle particelle di polvere fino a 0,1 micron, rilasciando aria fresca durante l'aspirazione e prevenendo l'inquinamento atmosferico secondario. La dimensione del contenitore per la polvere da 500 ml offre un volume di archiviazione sufficiente, senza preoccuparsi della frequenza di pulizia.

L’aspirapolvere Blitz V9 Pro è disponibile su Amazon al prezzo di €119.99. Dal 18 al 31 marzo con le offerte di primavera sarà scontato del 15% al prezzo di 105€. Scopri il futuro della pulizia domestica con l'aspirapolvere Blitz V9Pro e esplora un nuovo livello di praticità ed efficienza nella tua routine di pulizia.