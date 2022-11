Vactidy sbarca in Italia e presenta l'innovativo aspirapolvere Blitz V8

Leggero e semplice da manovrare, grazie alla spazzola elettrica a turbina 2 in 1 e alla potenza di aspirazione fino a 20.000 Pa, offre buone performance a un prezzo accessibile



Vactidy, brand di elettrodomestici specializzato in dispositivi per la pulizia della casa facili da usare, convenienti e resistenti, arriva in Italia e presenta Vactidy Blitz V8, l’aspirapolvere senza fili che coniuga prestazioni di qualità e semplicità di utilizzo.Blitz V8, che nella sua praticità è dotato di tutte le funzioni richieste quotidianamente ad un’aspirapolvere, sposa a pieno la filosofia del brand Vactidy: lavorare sulla funzionalità e sulla qualità dei prodotti per portarli sul mercato a prezzi ragionevoli e con un buon servizio di assistenza. Attraverso i suoi dispositivi ben progettati, resistenti e accessibili, la mission di Vactidy è infatti aiutare le persone a mantenere la propria casa pulita con il minor sforzo possibile, risparmiando tempo ed energia da dedicare ad attività più piacevoli.Vactidy Blitz V8 è dotato di una spazzola elettrica a turbina 2 in 1, che integra setole rigide e morbide in un unico rullo, adattandosi così perfettamente alle diverse superfici. Con una potenza di aspirazione fino a 20.000 Pa, rimuove infatti efficacemente sporcizia e detriti da pavimenti e tappeti.Il sistema di filtrazione ciclonica HEPA previene l'intasamento della polvere, aiutando a mantenere pulito il filtro, e cattura il 99,97% delle particelle di dimensioni inferiori a 0,3 micron. Prima dell’emissione, l’aria aspirata viene depurata dal filtro a quattro stadi, proteggendo così da allergeni e contaminazioni secondarie e rendendo l’ambiente domestico più fresco e pulito.

Con la sua batteria agli ioni di litio rimovibile da 2.200 mAh, l'aspirapolvere Blitz V8 garantisce un’autonomia fino a 35 minuti in modalità a bassa potenza e fino a 25 minuti in modalità ad alta potenza. La batteria può essere staccata dal corpo dell'aspirapolvere e ricaricata separatamente, attraverso l’apposita stazione di ricarica a parete.Il corpo di Blitz V8 pesa solo 2,3 kg e, con la sua impugnatura ergonomica, è facilmente manovrabile: grazie alla testa flessibile girevole a 180°, è possibile raggiungere anche gli angoli più difficili. Inoltre, le luci a LED posizionate sulla testa dell'aspirapolvere illuminano tutti i nascondigli, scovando la polvere più ostinata.Dotato di diversi accessori multifunzionali, tra cui la spazzola 2 in 1, il tubo lungo per gli interstizi e il tubo telescopico, Vactidy Blitz V8 si trasforma facilmente in un’aspirapolvere portatile per pulire scale, divani, letti, scrivanie, tapparelle, tappezzeria, auto, e molto altro ancora.L’ampio serbatoio, con una capacità di 1.2L, consente di pulire più a lungo con meno interruzioni. Per svuotare il contenitore dalla polvere, una volta finito l’utilizzo, è poi sufficiente premere un solo pulsante.

L’aspirapolvere è in vendita sul webshop ufficiale Amazon a 109€ al seguente link, è un ottimo rapporto qualità prezzo.

