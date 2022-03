Durante la trasmissione State of Play di PlayStation, Capcom ha rivelato Exoprimal . Questo gioco d'azione a squadre è una nuova IP e arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Steam nel 2023.

Siamo nel 2040 e i dinosauri stanno comparendo dal nulla devastando le città di tutto il mondo. Minacciato dalle creature più letali della storia, il mondo si rivolge alla potente Aibius Corporation e alla sua tecnologia rivoluzionaria. L'IA di nuova generazione Leviathan, può prevedere dove si verificheranno le epidemie di dinosauri e schierare gli Exofighter nell'area. Armati fino ai denti e con armature da combattimento meccanizzate all'avanguardia questi guerrieri rappresentano l'ultima speranza dell'umanità.





Gli Exofighter sono sempre in inferiorità numerica. I loro Exosuits sono disponibili in una serie di classi, ognuna con un ruolo distinto nel combattimento; assalto, tiratore scelto e lo Zephyr orientato al corpo a corpo. Nel frattempo, carri armati come il Roadblock aiutano a mantenere tutti in vita per combattere un altro giorno. I giocatori possono anche passare da una tuta all'altra al volo per superare qualsiasi situazione, non importa quanto terribile.

Altre News per: capcomrivelatoexoprimal