reMarkable 2 Recensione

reMarkable 2 è il miglior Paper Tablet per scrivere, leggere e inviare file



Oggi vi parlo di un dispositivo speciale, il. Come accade per il reMarkable nel 2017, anche il ReMarkable 2, di seconda generazione, è stato sviluppato e costruito dain collaborazione con l'azienda taiwanesee lanciato nel 2020. Grazie al produttore ho potuto provare il dispositivo per svariati giorni ed ecco la mia recensione.

è come un quaderno digitale. Ha la capacità di replicare la stessa sensazione di quando si prendono appunti su carta. Attenzione, non è come avere un. Infatti, non è possibile guardarci video, giocare, videochiamare, usare i social ecc. Unè un dispositivo pensato e sviluppato per prendere appunti proprio come quando si scrive su un foglio odi carta. Ovviamente si comporta anche come un e-book reader; infatti, si potranno anche leggere file di testo con lo stesso feeling di un libro tradizionale. Un Paper Tablet non fa mille cose come un Tablet; ne fa due ma fatte bene, scrivere e leggere.

La confezione delè davvero. I materiali sono di qualità, gli imballagli sono ottimi e proteggono il dispositivo bene. Dentro, oltre al prodotto, si trovano un cavoper la ricarica della batteria e un manuale. Purtroppo tutto qui il contenuto. Per avere la, indispensabile per usare il reMarkable 2, bisogna comprarla parte. Ci sono due tipi di penna: una semplice e basilare che serve solo per scrivere, e una che permette anche di cancellare senza ricorrere alla funzione software. Anche lesi comprano separatamente e sono disponibili in due versioni; una con tessuto sintetico e una in pelle. Quindi al prezzo del, di 349 euro, va aggiunto anche quello della penna e della cover. La penna base costa 79€, mentre quella plus 129€. Le cover hanno un costo di 69€ quella sintetica e a partire da 99€ quella in pelle. Un reMarkable 2 con una configurazione base parte da circa 497€, ma si arriva anche a 557€ e oltre.

non è un semplice Paper Tablet. Non appena si inizia a usarlo si capisce il grande lavoro che c'è dietro. Grazie alla sua semplicità d'uso è un prodotto adatto a tutti ma, è più indicato per, studenti, fumettisti, ecc. Alla prima accensione, che avviene tramite un piccolissimo tasto posto nella parte superiore, inizia una piccola e semplice configurazione. Quando il dispositivo è pronto sulla parte sinistra si potrà scegliere la tipologia di foglio da usare, il tipo di penna, il suo spessore, il tipo di gomma e i tasti annulla e ripeti. A differenza dello schermo dei comuni, che per quanto precisi non danno la sensazione di scrivere su carta, sulsi scrive esattamente come su un foglio sin da subito. Si potrà scegliere anche tra otto penne differenti con punte a sfera, evidenziatore, matita, ecc. A occhio non vi è alcun ritardo o lag tra il passaggio dell'inchiostro dalla penna allo schermo. La precisione e la velocità con cui si scrive e istantanea, e la qualità della scrittura è molto alta.



Dipende dalla punta scelta per scrivere il tratto sul foglio sarà più o meno marcato. Ad esempio, con la matita si dovrà applicare più forza mentre con una penna molto meno; o ancora usando un pennarello inclinato si otterrà un tratto molto spesso con pochissima pressione. Cancellare è altrettanto facile ma non fluidissimo come scrivere. Infatti, quando per cancellare si usa il pennino Plus, che ha la gomma nella parte superiore, ci si potrà imbattere in piccolissimi micro lag. Tutto fluidissimo invece quando si cancella una grande selezione di scritto o tutta la pagina usando lo strumento cancellazione della selezione. Anche nei menù non è sempre rose e fiori. Infatti, di tanto in tanto si notano dei ritardi tra i vari tab e nella scelta degli strumenti. Va comunque detto che si tratta di piccolezze che non minano l'uso quotidiano e professionale che il reMarkable 2 offre a chi lo usa.



Come accade per molti programmi dida la possibilità di lavorare su più livelli senza rischiare di compromettere quello originale. Si può effettuare il riconoscimento del testo corsivo e trasformarlo in stampatello, c'è losulla pagina e si possono spostare delle porzioni di testo in tutte le direzioni. reMarkable 2 è anche uno strumento di lettura e di organizzazione dei file. Nel primo caso visualizza molti tipi di file tra cui; nel secondo gestisce ed è in grado di organizzare tutti i documenti in cartelle. Naturalmente chi lo usa dovrà fare i conti con glidi spazio totale offerto dal dispositivo. Collegandolo a internet il reMarkable 2 offrirà delle funzioni di condivisione dei file. Si potranno inviare documenti tramite mail ao qualsiasi dispositivo abilitato. Infine, ogni documento presente sul reMarkable 2 sarà sincronizzato sullo spazio cloud offerto da; e usando l'app mobile proprietaria si potranno visualizzare, organizzare e importare file nel dispisitivo.

è molto simile a unma più sottile. Misura 187 x 246, è spesso solo 4,7 mm e pesa circa 403 grammi. Lo schermo monocromatico è da 10,3” con tecnologia eInk, risoluzione da 1.872 x 1.404 pixel,. Il precessore è unda 1.2 GHz con 1 GB di RAM (LPDDR3),capace di salvare oltre 100 mila pagine. Il sistema operativo si chiama, è proprietario, ed è basato super gestire tutti i servizi. La penna è di tipo capacitivo con 4096 livelli di pressione e apparentemente senza bisogno di ricarica; in realtà si ricaricherà quando verrà attaccata magneticamente al dispositivo. Per la connessione e l'invio di file viene usato ila 2.4GHz e 5GHz. Infine, la batteria è dae si ricarica dalla porta micro USB Type-C assicurando almeno due settimane di uso o 3 mesi di

è il migliorprofessionale che possiate trovare sul mercato a un prezzo medio. Esistono prodotti migliori che vengono venduti al doppio del prezzo che, all'atto pratico, fanno le stesse cose di un reMarkable 2. Niente, social,, video, ecc; con ilsi prendono appunti, si disegna, si leggono libri e si inviano file in modo professionale. Ha qualche problemino di lag con il software, non ci sono App e servizi di terze parti e manca la retroilluminazione. Tuttavia, chi ama leggere, scrivere e prendere appunti velocemente senza latenza, troverà ilveramente un prodotto eccezionale.

Voto 9/10

