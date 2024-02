remarkable 2 + Type Folio Recensione

Oggi vi parlo del famoso reMarkable 2, della sua tastiera e degli aggiornamenti che lo proiettano senza timore nel 2024. Il device è come un quaderno digitale. Ha la capacità di replicare la stessa sensazione di quando si prendono appunti su carta. Attenzione, non è come avere un Tablet. Infatti, non è possibile guardarci video, giocare, videochiamare, usare i social ecc. Un Paper Tablet è un device pensato e sviluppato per prendere appunti proprio come quando si scrive su un foglio o block notes di carta. Il dispositivo negli anni si è guadagnato una certa popolarità tra coloro che prendono appunti: studenti, professionisti, dottori, ecc. Nell'ultimo periodo è stata introdotta la tastiera Type Folio, un accessorio opzionale che migliora le funzionalità del remarkable 2, in particolare per coloro che preferiscono digitare piuttosto che scrivere a mano. Dopo averlo provato, ecco la recensione.

Costruzione e Prestazioni

Il Remarkable 2 è noto per il suo design elegante e minimalista e la Type Folio completa perfettamente questa estetica. Entrambi i dispositivi sono realizzati con materiali di alta qualità, con la tastiera caratterizzata da un esterno in plastica resistente e una finitura morbida al tatto che fornisce una presa comoda e sicura. Le dimensioni del reMarkable 2 sono di 188 x 246, spesso solo 4,7 mm e pesa circa 403 grammi. È quindi un dispositivo leggero e maneggevole che può essere facilmente trasportato in borsa o zaino. Lo schermo monocromatico è da 10,3” con tecnologia eInk, risoluzione da 1.872 x 1.404 pixel, 226 DPI. Il precessore è un Arm dual core da 1.2 GHz con 1 GB di RAM (LPDDR3), 8 GB di storage capace di salvare oltre 100 mila pagine.

Il sistema operativo si chiama Codex, è proprietario, ed è basato su Linux per gestire tutti i servizi. La penna è di tipo capacitivo con 4096 livelli di pressione e apparentemente senza bisogno di ricarica; in realtà si ricaricherà quando verrà attaccata magneticamente al dispositivo. Collegandolo a internet il reMarkable 2 offrirà delle funzioni di condivisione dei file. Si potranno inviare documenti tramite mail a PC, Smartphone o qualsiasi dispositivo abilitato. Infine, ogni documento presente sul reMarkable 2 sarà sincronizzato sullo spazio cloud offerto da reMarkable; e usando l'app mobile proprietaria si potranno visualizzare, organizzare e importare file nel dispositivo. Per la connessione e l'invio di file viene usato il Wi-Fi 4 a 2.4GHz e 5GHz. Infine, la batteria è da 3.000 mAh e si ricarica dalla porta micro USB Type-C assicurando almeno due settimane di uso o 3 mesi di stand-by.

Misure: 188,0 x 246,0 x 4,7 mm

Peso: 403,5 g

Spessore: 4,7 mm

Schermo: 10.3?

Memoria: 8 GB

Wi-Fi: 4

Sistema operativo Codex basato su Linux

RAM: LPDDR3 da 1 GB

Processore:ARM dual-core da 1,2 GHz

Batteria:Ricaricabile

File supportati: PDF ed ePUB

Batteria: 3.000 mAh

Carica: USB-C

Tastiera Type Folio

La tastiera Type Folio è disponibile in due eleganti colori, nero e seppia, che si abbinano perfettamente all'aspetto del remarkable 2. Ha un layout QWERTY standard, 78 tasti con una corsa di 1,3 mm e offre una buona sensazione di digitazione. La Type Folio è leggermente più spessa del reMarkable 2, ma non in modo significativo. Il peso totale del reMarkable 2 e della Type Folio è di circa 856 grammi. La Type Folio si collega al reMarkable 2 tramite pin magneti. Il collegamento è solido e affidabile e la tastiera non si stacca facilmente. Inoltre, Type Folio consente una digitazione confortevole garantendo una postura corretta durante il lavoro. Type Folio si integra completamente con il software remarkable 2 utilizzando una modalità tastiera dedicata che ottimizza la sequenza dei tasti per scrivere.

Si può passare senza problemi dalla modalità di scrittura a mano a quella di digitazione, consentendo agli utenti una massima versatilità. Type Folio offre alcune funzionalità aggiuntive che ne migliorano l'usabilità. È retroilluminata quindi garantisce visibilità in condizioni di scarsa illuminazione, mentre la classificazione IP52 la rende resistente agli schizzi occasionali. Inoltre, la tastiera supporta la ricarica wireless, eliminando la necessità di cavi e porte di ricarica. La combinazione Remarkable 2 + Type Folio fornisce una configurazione versatile e produttiva per tutti coloro che hanno bisogno di scrivere o prendere appunti. Lo schermo simile alla carta del remarkable 2 eccelle nella scrittura a mano, mentre la Type Folio offre un'esperienza di digitazione fluida per tutti quelli che preferiscono un approccio più digitale.

Aggiornamenti e novità 2024 (versione software 3.9)

Miglioramento della scrittura per gli utenti mancini

Nuovo font reMarkable Serif

Struttura dei menu semplificata

Miglioramenti all'app desktop

Con gli ultimi aggiornamenti ilè migliorato ancora di più. Infatti, recentemente è stato rilasciato ilQuesta versione include una serie di nuove funzionalità e miglioramenti, tra cui:Entrando più in dettaglio il nuovomigliora la reiezione del palmo della mano per gli utenti mancini e mette un freno ai tocchi accidentali e chiusura di documenti mentre si scrive. C'è anche un nuovoche aiuta a far risaltare la titolazione. È stata ripulita ladelle impostazioni e messo le preferenze della lingua e della tastiera in impostazioni generali per un’esperienza più semplificata. Piccoli aggiornamenti anche al design per vedere meglio cosa è attivato o disattivato. Disponibile l'appsull'e presto disponibile pure nel Microsoft Store. Nel complesso, la versione software 3.9 del reMarkable 2 è un aggiornamento significativo che offre una serie di nuove funzionalità e miglioramenti.

Conclusioni

Il remarkable 2 + Type Folio è un'opzione eccellente per le persone che cercano un dispositivo che combini i vantaggi delle note scritte a mano e dattiloscritte. Lo schermo simile alla carta del remarkable 2 offre un'esperienza di scrittura naturale, mentre la tastiera Type Folio offre una digitazione più rapida ed efficiente per attività con un uso intensivo del testo. Che si preferisca la scrittura a mano o la digitazione per prendere appunti e documenti questo duo offre una soluzione versatile e produttiva. È un po costoso ma la qualità si paga. Consigliato!





Voto 9.5/10

Design elegante e minimalista

Corpo in plastica di alta qualità

Display da 10,3 pollici 1872 x 1404 pixel

Rivestimento antiriflesso

Tastiera Type Folio (opzionale)

Penna stilo resistente e precisa

Aggiornamenti software