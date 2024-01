Enrico Borghi: Tensioni Interne ai Democratici e la Deriva Populista

In una recente intervista, il senatore Enrico Borghi, ex capogruppo di Italia Viva, ha discusso delle turbolenze interne al Partito Democratico (Pd) e dei cambiamenti di rotta che sta affrontando. Borghi, che ha seguito da vicino gli sviluppi parlamentari riguardanti l'Ucraina, ha evidenziato le divisioni all'interno del Pd in merito alle recenti votazioni.

Tensioni nel Partito

Borghi ha sottolineato un "doppio testa-coda" nel quale i democratici hanno votato in modi divergenti tra Camera e Senato sulla questione Ucraina. Questa divisione, secondo Borghi, ha rivelato le profonde fratture interne al partito.

Previsto Cambiamento di Rotta

L'ex membro del Pd ha dichiarato che aveva previsto questo cambiamento di rotta da tempo, lasciando il partito prima che la deriva si compisse completamente. Borghi ha espresso preoccupazione per il futuro del Pd, invitando i cosiddetti "riformisti" a prendere atto della situazione.

Il Progetto di Elly Schlein

Borghi ha descritto il disegno politico di Elly Schlein, esponente di spicco nel Pd, come un tentativo di sostituire la sintesi tra riformismo, cattolicesimo democratico e cultura socialdemocratica con un mix di "wokismo made in USA" e populismo sudamericano. L'obiettivo sembra essere un inseguimento disperato dei 5Stelle.

Rinnegamento delle Scelte del Pd

Borghi ha criticato il Nazareno, sede del Pd, per il suo "ripiegamento populista" su almeno quattro questioni fondamentali: l'Ucraina, la fine del mercato tutelato, la riforma del Patto di Stabilità e l'abolizione dell'abuso d'ufficio. Ha evidenziato un'allineamento con il Movimento 5 Stelle (M5s) a scapito dei riformisti interni al Pd.

La Corsa verso i 5Stelle

Borghi ha sottolineato la paura di Schlein di essere superata dai 5Stelle in vista delle prossime elezioni, ma ha avvertito che il Pd sta seguendo il "trumpismo" di Giuseppe Conte senza comprendere appieno la natura del Movimento 5 Stelle. La preoccupazione è che, anziché delineare una chiara identità politica, il Pd stia perdendo la sua caratterizzazione originaria.