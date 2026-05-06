Meloni riunisce i leader di maggioranza, nodo nomine Consob e Antitrust e tensioni interne

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Giorgia Meloni convoca il vertice sulle nomine per sciogliere lo stallo tra alleati e preparare l’incontro con Marco Rubio. Il nodo riguarda Consob e Antitrust, con tensioni interne e riflessi sulla linea estera.

Meloni riunisce i leader di maggioranza, nodo nomine Consob e Antitrust e tensioni interne

Un nuovo incontro a Palazzo Chigi è fissato per oggi, mercoledì 6 maggio, con l’obiettivo di sbloccare le nomine che da settimane tengono in sospeso la maggioranza. Attorno al tavolo, insieme alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ci saranno i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, chiamati a trovare un’intesa sulle autorità indipendenti ancora senza guida. Il confronto non si limita alle questioni interne. Sullo sfondo pesa anche il prossimo appuntamento internazionale: venerdì mattina Meloni riceverà a Roma il segretario di Stato americano Marco Rubio. Un incontro che arriva dopo le tensioni con gli Stati Uniti, innescate dalle dichiarazioni di Donald Trump sull’atteggiamento italiano rispetto al conflitto in Iran. Le parole dell’ex presidente americano hanno creato un clima più freddo tra Roma e Washington. La premier ha già risposto pubblicamente, ribadendo la contrarietà a un eventuale ridimensionamento della presenza militare statunitense in Italia e prendendo le distanze da decisioni unilaterali americane. Nel vertice di oggi si cerca soprattutto di chiudere il capitolo delle nomine. Il caso più delicato riguarda la Consob, dove resta il veto di Forza Italia sul nome di Federico Freni, sostenuto dalla Lega. Le posizioni appaiono ancora distanti e la soluzione dipende da una mediazione diretta della presidente del Consiglio. Più aperta la partita sull’Antitrust, dove si punta a individuare una figura condivisa. Tra i nomi in circolazione ci sono Guido Stazi, attuale segretario generale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, e Carlo Deodato, segretario generale della Presidenza del Consiglio. Su quest’ultimo, però, Meloni starebbe valutando se rinunciare a un collaboratore così vicino.

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