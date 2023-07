In arrivo nuovi e avvincenti videogiochi con DLSS!

'Testament: The Order of High-Human’, ‘Remnant II’ e ‘Jagged Alliance 3’ ottengono un aggiornamento delle prestazioni DLSS

L’ondata di nuovi giochi con DLSS continua a espandersi e l’adozione della tecnologia proprietaria di NVIDIA continua incessante.

NVIDIA annuncia oggi altri 3 nuovi titoli che godranno tra pochi giorni del supporto del DLSS 2:

Testament: The Order of High-Human verrà lanciato il 13 luglio con DLSS 2

Jagged Alliance 3 verrà lanciato il 14 luglio con DLSS 2

Remnant II verrà rilasciato il 25 luglio con DLSS 2.

L'aggiunta del plugin DLSS per Unreal Engine sta già dando i suoi frutti

Testament: The Order of High-Human e Remnant II sono giochi Unreal Engine 4 e sono gli esempi più concreti del lavoro svolto da NVIDIA per integrare le tecnologie RTX nell'Unreal Engine.

Saldi estivi di Steam: ecco i giochi on sale con DLSS!

È il momento dei saldi estivi 2023 di Steam e questo dà ai giocatori GeForce RTX la possibilità di espandere la propria collezione di giochi. I titoli con DLSS sono ormai più di 300 e continuano ad aumentare!

Tra i giochi con DLSS in vendita vi sono:

AMID Male

Cuore atomico

Indietro 4 Sangue

Cavalleria 2

Cyberpunk 2077

Ciclo mortale

Deep Rock Galattico

Liberaci la Luna

Distruggi tutti gli umani! 2: riprovato

Destino eterno

Dying Light 2 Rimani umano

Elder Scrolls in linea

EVERSPACE™ 2

Cieli per sempre

Forza Horizon 5

Ghostwire Tokyo

Dio della guerra

Cavalieri di Gotham

Ciao vicino 2

Ciao Fi Rush

Eredità di Hogwarts

Icaro

L'evoluzione del mondo giurassico 2

Marta è morta

I Guardiani della Galassia della Marvel

Marvel's Spider-Man Remastered

Caccia ai fantasmi di mezzanotte

Cavalcatura e lama II: Bannerlord

Il cielo di nessuno

SCP 5K

Acciaio tagliato

Sifu

Smalland: sopravvivi alle terre selvagge

Steelrising

Stazione dei Titani

Vampiro: La Masquerade – Il canto del cigno

Wolfenstein Giovanesangue

WRC Generations - Il gioco ufficiale FIA ??WRC

