CES 2024: EcoFlow presenta DELTA Pro Ultra

Primo generatore ibrido smart a batteria al mondo per tutta la casa

Offre la batteria per uso domestico a più elevata capacità disponibile, fino a un mese di riserva di energia. Soluzione semplice, flessibile e affidabile che funziona con più fonti di energia per molti scenari, tra cui backup dell'intera casa, l’accumulo di energia solare, attività outdoor e su camper.

EcoFlow, azienda leader nelle soluzioni energetiche portatili ed ecologiche, lancia al CES 2024 la sua nuova soluzione: DELTA Pro Ultra , il sistema di backup e generatore ibrido intelligente a batteria per tutta la casa più potente al mondo. Questo prodotto innovativo è stato premiato con il CES Innovation Awards 2024 per il design eccezionale e la tecnologia all'avanguardia.

EcoFlow DELTA Pro Ultra è un sistema di backup di energia residenziale progettato sia per le interruzioni prolungate che per l’uso quotidiano. Con una capacità unica di 6kWh, una potenza di 7200W e un input solare di 5,6kW, è in grado di alimentare un’intera abitazione. Il suo design consente una rapida espansione di accumulo e produzione. La compatibilità con diverse fonti energetiche, tra cui energia solare e gas, consente di soddisfare un’ampia gamma di esigenze energetiche.

EcoFlow presenta, inoltre, Smart Home Panel 2, che offre un modo semplice per integrare completamente Delta Pro Ultra in qualsiasi abitazione per una rapida transizione dalla rete al backup con commutazione automatica. Inoltre, è in grado di ottimizzare l’utilizzo di energia, riducendo i costi ed estendendo il backup attraverso un’analisi intelligente e l’uso dell’energia solare.

"Di fronte alla crescente insicurezza energetica dovuta a guasti della rete e a condizioni meteorologiche estreme, abbiamo sviluppato DELTA Pro Ultra insieme a Smart Home Panel 2 per affrontare queste sfide“, dichiara Brian Essenmacher, responsabile dello sviluppo commerciale di EcoFlow per il Nord America. ”Il nostro obiettivo è quello di dare ai singoli utenti la libertà di scegliere le migliori soluzioni energetiche di uso quotidiano per la propria abitazione e di garantire loro la massima tranquillità durante le interruzioni di corrente”.

Funziona con diverse fonti di energia per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia

EcoFlow DELTA Pro Ultra è una soluzione flessibile che fornisce energia essenziale per soddisfare una serie di esigenze dei consumatori. Sia per l’uso quotidiano che per essere pronti in caso di imprevisti o guasti, DELTA Pro Ultra vanta una capacità impareggiabile da 6kWh a 90kWh, sufficiente a fornire energia all’intera casa per due giorni o un mese.

Con una potenza di 7200W, una singola unità può alimentare tutta la casa, compresi i grandi elettrodomestici come i sistemi HVAC. Se abbinato al nuovo Smart Home Panel 2 di EcoFlow, il sistema è scalabile fino a 21,6kW di potenza, sufficiente per le abitazioni più grandi e con maggiori esigenze.

DELTA Pro Ultra è caricabile tramite corrente alternata, pannelli solari e generatori di gas, offrendo la massima flessibilità e un tempo di backup prolungato. Ciò dà vita a una soluzione energetica altamente resiliente, che offre la massima tranquillità in qualsiasi scenario. Per chi si affida all’energia solare, DELTA Pro Ultra si integra perfettamente sia con i sistemi solari su tetto esistenti che con i pannelli flessibili, con un input da 5,6kW a 16,8kW.

Sicuro e affidabile con una durata di oltre 10 anni

EcoFlow DELTA Pro Ultra assicura una commutazione ininterrotta dell’alimentazione in appena 0ms per i dispositivi direttamente collegati all’inverter, salvaguardando le apparecchiature elettroniche vulnerabili 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Se abbinato a Smart Home Panel 2, garantisce una commutazione completamente automatica dell’intera abitazione in meno di 20 ms, assicurando una transizione senza problemi durante le interruzioni di corrente.

Un robusto sistema di gestione delle batterie garantisce la sicurezza e la longevità di DELTA Pro Ultra. L’inverter è dotato della tecnologia X-Cooling, brevettata da EcoFlow, che utilizza un sistema innovativo di dissipazione del calore capace di aumentare l’efficienza del 50%, ridurre il rumore e prolungare la durata dei componenti. La chimica della batteria LFP di livello EV consente oltre 10 anni di utilizzo quotidiano, con 3.500 cicli di scarica prima di raggiungere l'80% della capacità originale.