Esclusivo – con solo 100 esemplari prodotti – quanto performante, è il nuovo pre-phono di Pro-Ject pensato per chi vuole il massimo per i propri dischi, sotto ogni punto di vista.

Il preamplificatore Phono è un oggetto indispensabile per ascoltare i dischi in vinile, in grado di adattare il segnale del giradischi per poterlo ascoltare attraverso qualsiasi amplificatore o speaker. Questi ultimi possono anche incorporarlo, ma per ottenere la massima qualità è ovviamente meglio utilizzarne uno esterno e scelto con cura, in modo da massimizzare le prestazioni.

Pro-Ject presenta Tube Box S2 Ultra Chrome, il pre-phono capace di abbinare il suono delle valvole con la morbidezza del vinile, per una qualità di ascolto senza paragoni, che permetterà di immergersi all’interno di orizzonti musicali sconosciuti. Realizzato in soli 100 pezzi in tiratura limitata, è anche esteticamente intrigante, con la sua esclusiva finitura cromata.

Ogni dettaglio di Tube Box S2 Ultra Chrome è curato in modo maniacale, dalle valvole JJ ultra-selezionate a tutti i componenti con cui è realizzato. Dal pannello frontale è possibile selezionare il guadagno e il filtro subsonico, oltre ad essere adatto a qualsiasi testina, sia MM che MC. Abbina la tecnologia a transistor (FET) per l’ingresso, con quella a valvole per gli stadi di uscita che si collegano all’amplificatore o allo speaker, in modo da ottenere il massimo da entrambe le tecnologie: basso rumore dai transistor e la morbidezza del suono delle valvole collegate all’amplificatore.

Disponibilità e prezzi

Tube Box S2 Ultra Chrome è un prodotto unico, senza eguali sul mercato, e anche alla portata di molti visto l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Infatti, è già disponibile al prezzo consigliato di 699€.

Altre News per: jectpresentatubeultrachrome