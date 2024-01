Nilox Tech al fianco di TONTOTON per raccogliere 50 tonnellate di plastica

Nilox Tech al fianco di TONTOTON per un mondo senza rifiuti

Obiettivo: raccogliere 50 tonnellate di “plastica orfana” in 15 mesi e restituire loro una seconda vita realizzando un’area giochi sostenibile per i bambini

In un contesto in cui l’attenzione globale è sempre più rivolta al benessere del pianeta e delle future generazioni, Nilox Tech , brand di tecnologia del gruppo Esprinet dedicato agli accessori per il mondo dell'informatica, annuncia il suo impegno nella salvaguardia dell’ambiente attraverso un programma di raccolta di rifiuti di plastica ocean bound in collaborazione con TONTOTON , organizzazione che costruisce ecosistemi di riciclo etico di tutti i tipi di plastica nelle comunità costiere di Vietnam e Cambogia e processa i materiali raccolti per restituire loro una seconda vita.







L'inquinamento da plastica in natura ha superato il limite planetario: lo ha certificato il WWF nel recente rapporto “Plastica: dalla natura alle persone. È ora di agire” , che lancia l’allarme sulle condizioni di salute dei nostri mari in cui ogni giorno vengono riversate quasi 22.000 tonnellate di prodotti in plastica. Si tratta in gran parte di “plastica orfana” (plastica monouso troppo leggera e di scarso valore per essere raccolta e riciclata) che si accumula in insediamenti vicini a corsi d'acqua e presso comunità costiere e insulari economicamente svantaggiate, per le quali la pulizia dell'ambiente è solo una delle tante sfide quotidiane. Il sistema di gestione dei rifiuti ideato da TONTOTON riunisce comunità, organizzazioni internazionali, industria pesante e imprese private per creare un programma per l'incorporazione della plastica non riciclabile nell'economia circolare attraverso cui possa essere raccolta, lavorata e quindi utilizzata nella produzione di cemento.

Un’iniziativa che oltre ad avere un impatto ambientale, garantendo una riduzione dell’inquinamento di mari e oceani e preservando la biodiversità, presenta anche un risvolto sociale sulle comunità costiere, che ottengono così nuove fonti di reddito dalla raccolta stessa dei rifiuti e l’opportunità di poter realizzare nuove produzioni dai materiali riciclati.

Nilox tech contribuirà concretamente al raggiungimento di tali risultati sostenendo la raccolta di 50 tonnellate di rifiuti plastici in 15 mesi che verranno trattati e poi utilizzati per la realizzazione delle strutture di una nuova area giochi in Cambogia all'interno del centro All Kids K'Bal Hong Day Care .

“ Siamo molto felici di annunciare la partnership siglata con una realtà come TONTOTON, che ci consente di contribuire alla salvaguardia delle risorse marine attraverso un modello di economia circolare virtuoso, trasparente e misurabile,” ha commentato Giovanni Testa, Chief Operating Officer del Gruppo Esprinet . “ Dare vita, da ciò che è stato scartato, a uno spazio di cui possono beneficiare i piu` piccoli e` anche e soprattutto un messaggio sociale: ci fa comprendere come una corretta gestione dell’intera filiera - dalla produzione al recupero fino al riutilizzo - possa trasformare la plastica da rifiuto in risorsa ”.

La collaborazione di Nilox Tech con TONTOTON è un ulteriore tassello della strategia per la crescita sostenibile del marchio in un’ottica di economia circolare, in particolare rispetto alla riduzione della propria impronta di plastica: dai progressi in materia di packaging alla continua innovazione per la realizzazione di dispositivi elettronici a basso impatto, l’azienda sta lavorando da tempo per sviluppare una roadmap sostenibile proprio a partire dalla scelta di incorporare una sempre maggiore quantità di plastica ri

