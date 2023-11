Nilox Monitor Curvo 24 - FullHD 165Hz - Recensione

Oggi vi parlo di un Monitor Nilox dalla qualità prezzo senza precedenti. Il Nilox Monitor 24" LED FullHD 165Hz Curvo. Nilox, per chi non conoscesse il marchio, è un’azienda italiana nata nel 2005 specializzata in tecnologia e sport. È un brand molto apprezzato nel mercato dell'outdoor technology e conosciuto per la mobilità elettrica hi-tech su 2 ruote, hoverboard, skate, monopattini ma anche biciclette, action cam e informatica. Di proprietà del Gruppo Esprinet, Nilox ogni giorno fa scelte sostenibili per uno stile smart e sempre al passo con i tempi. Dopo alcuni intensi giorni di prova ecco cosa ne penso del Nilox Monitor Curvo 24" LED FullHD 165Hz.

Materiali e Hardware

Ilè uno schermocon un design moderno e accattivante. Il Monitor è costruito con buona plastica ed è disponibile in colore nero. La cornice è sottile e misura solo 0,6 cm. Il pannello è curvo con un raggio di piegatura di. Questo rende l'immagine più coinvolgente e immersiva sia per vedere film che per videogiocare o lavorare. La base è solida e regolabile in altezza, orientamento e inclinazione. Quest'ultima può essere regolata da. Questo consente di trovare la posizione perfetta per il monitor in base alle proprie esigenze. Il monitor offre una buona qualità d'immagine con colori vividi e contrasto elevato.

La risoluzione è di, che è standard per i monitor Full HD, ha un pannello di tipo, offre buoni angoli di visione () e colori accurati. Ha una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, compatibile con FreeSync, e un tempo di risposta di 1 ms. Questo tempo di risposta così eccellente rende il monitor ideale per icompetitivi online come ad esempio:, Battlefield, Forza, F1, ecc. Il contrasto del monitor e pari a 3000:1, mentre la luminosità è di 250 cd/m². Il contrasto è sufficiente per ottenere immagini nitide e definite. La luminosità è buona per la maggior parte delle situazioni, ma potrebbe essere un po' bassa in ambienti molto luminosi.

Il monitor offre una gamma di colori. Questa gamma di colori è soddisfacente per la maggior parte delle attività, tra cui giochi, film e lavoro. Il Monitor ha una porta, una portae una presa. Queste tipo di connessioni consentono di collegarlo a un PC, una Console di gioco o ad altri dispositivi multimediali di ultima generazione. Il Monitor è anche dotato di due altoparlanti integrati da. Gli altoparlanti sono sufficienti per ascoltare musica, giocare o guardare un film, ma non sono adatti per chi cerca un audio di alta qualità.

Uso Quotidiano

Nel complesso il Nilox Monitor Curvo 24" LED FullHD 165Hz - NXM24CRV01 è un buon monitor per l'uso quotidiano. Offre una buona qualità dell'immagine, con colori vibranti e una discreta luminosità. La curvatura dello schermo è leggera, ma è sufficiente per creare un'esperienza di visione più coinvolgente. Il tempo di risposta di 1 ms è ottimo per i giochi, assicurando un'esperienza fluida e senza ritardi. La frequenza di aggiornamento di 165 Hz è anche un vantaggio per i giochi, offrendo immagini più fluide e nitide. Il monitor è facile da installare e da utilizzare. Il menu OSD è intuitivo e consente di regolare le impostazioni dell'immagine e del suono.





Conclusioni

Voto 8/10

Buon rapporto qualità prezzo

Design moderno e accattivante

Buona qualità d'immagine

Tempo di risposta eccellente

Frequenza di aggiornamento elevata

Connettività completa

Luminosità potrebbe essere bassa in ambienti molto luminosi

Ilè un ottimo device perfetto sia per giocare che per lavorare. Ha un ottimo rapporto qualità prezzo, offre una buona qualità d'immagine, un tempo di risposta eccellente e una frequenza di aggiornamento elevata. Tuttavia, ha solo una discreta luminosità, che potrebbe dare problemi in ambienti molto luminosi, e degli altoparlanti integrati appena sufficienti.

SPECIFICHE





Dimensioni 24 Pollici 61cm

Display IPS LED 16:9 Full HD 1920x1080

Altoparlanti 2 potenza RMS 3 W

Frequenza 165Hz 1ms

Luminosità 250 cd/m²

Contrasto 3000:1

Connessione Cuffia 3,5 mm

SCHERMO

CONNESSIONI

DisplayPort X1

HDMI X1

USB X1

GENERALE

Consumi 18 kWh

Peso 4 Chilogrammi

Montaggio VESA 100 x 100 mm

DIMENSIONI

Altezza con supporto 396,6 mm

Larghezza con supporto 539,9 mm

Profondità con supporto 145 mm

