Dal lavoro al gaming: Nilox Tech amplia la sua linea di monitor con quattro nuovi modelli





Il brand del gruppo Esprinet dedicato al mondo dell’informatica rafforza il suo impegno per l'eccellenza tecnologica e la sua dedizione nel fornire agli utenti gli strumenti ideali per affrontare al meglio sia il lavoro che il tempo libero







Nilox Tech, brand di tecnologia del gruppo Esprinet dedicato agli accessori per il mondo dell’informatica, lancia quattro nuovi modelli di monitor che promettono di portare l’esperienza d’uso dell’utente a un livello superiore.



Presentata in anteprima a IFA 2023, la nuova generazione di monitor di Nilox Tech è stata progettata per arricchire la user experience grazie ad un design migliorato e a prestazioni all'avanguardia con un occhio attento alle nuove esigenze: dalla creazione dei contenuti al gaming, passando per il mondo del lavoro d’ufficio, ogni modello è specifico in base alla propria destinazione d’uso.





Altre News per: niloxtechamplialineamonitor