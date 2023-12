Boost your Xmas: il rush finale delle offerte NVIDIA per Natale

Manca pochissimo al Natale, ma puoi ancora trovare il regalo perfetto

tra laptop, sistemi desktop e schede grafiche NVIDIA, tutti con sconti incredibili.

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli, ma le offerte NVIDIA per Natale non si fermano. Se il tempo scarseggia, la scelta tra laptop, sistemi desktop e schede grafiche per fortuna abbonda, anche per chi è in ritardo sulla tabella di marcia dei regali.

Ancora per pochi giorni schede grafiche, laptop, sistemi desktop e molto altro sono acquistabili a prezzi vantaggiosi. Ecco le offerte NVIDIA:

DESKTOP

Next Spike 24, Desktop Gaming, RTX 4070, i7 12700F, 32GB, 1TB SSD : disponibile al prezzo di 1.799€

Next Spike 25, Desktop Gaming,RTX 4070,I7 12700F, 32GB, 2TB SSD : disponibile al prezzo di 2.199€

AK Rig – Pc Gaming – Pirito III –RTX 4060 8G ,i5 13400,16GB SSD 1T, W11 : disponibile al prezzo di 1.299€

AK Rig – Pc Gaming – HellFire ,RTX 4070 Ti,i7 14700K,16G,1TB SSD,W11 : disponibile su al prezzo di 2.599€

COMPUTER PORTATILE

ASUS FA507NV-LP023W : al prezzo di 1.099€

ACER Nitro 5 AN515-58-502K : al prezzo di 999,99€

MSI Thin GF63 12UC-845IT : al prezzo di 799€

MSI Thin GF63 12VE-292IT : al prezzo di 1.049€

SCHEDE GRAFICHE

Asus Dual GeForce RTX 4060 Ti OC 8GB GDDR6 : al prezzo di 379,90€

Asus Dual GeForce RTX 4070 OC 12GB : al prezzo di 629,90€

Asus Dual NVIDIA GeForce RTX 3060 V2 OC Edition : al prezzo di 330€

MSI GeForce RTX™ 4060 Ti VENTUS 3X 8G OC : disponibileal prezzo di €439,97€

