RITORNA A PADOVA L’APPUNTAMENTO PIÙ ATTESO DEDICATO ALLA GEEK CULTURE PER UN TUFFO NEL MONDO DEL FANTASTICO!





Dal 16 al 17 marzo 2024, il meglio della cultura pop tornerà a popolare i padiglioni della Fiera di Padova in occasione del tanto atteso festival internazionale dedicato a comics, videogame, cosplay e intrattenimento, in un’unione di arti e mezzi di espressione che celebra il mondo geek in tutte le sue forme.





Da oggi i biglietti sono in vendita su becomics.it. Un regalo perfetto grazie alla promo natalizia scontata Be Christmas!





Be Comics! 2024, la più acclamata manifestazione dedicata alla cultura pop e geek del nord-est, fa il suo ritorno presso i padiglioni della Fiera di Padova per due giorni di puro divertimento. Be Comics! è il festival internazionale dedicato al mondo del fumetto, dell’intrattenimento geek e dell’universo dei videogiochi, dove appassionati provenienti da ogni parte d’Italia – e non solo – possono dar sfogo alla propria creatività e passioni. Per l’edizione 2024, Fandango Club Creators in partnership con Padova Hall, società che gestisce la Fiera di Padova, promette di replicare il successo della scorsa edizione promuovendo l’unione di arti, mezzi di espressione e di tutto ciò che è cultura pop in una delle città più affascinanti del nord-est.





Appuntamento il 16 e 17 marzo 2024 presso i padiglioni 7 e 78 del quartiere fieristico di Padova, che per l’occasione sarà aperto entrambi i giorni dalle 9:30 alle 19:30. I biglietti sono già disponibili su becomics.it e, in occasione delle festività natalizie, è disponibile il biglietto giornaliero “Be Christmas!” al prezzo speciale fino all’8 gennaio, di 13,00€ che consente di risparmiare 6,00€ sul prezzo finale. Certamente non mancano altre formule d’acquisto come il biglietto giornaliero per i bambini tra i 6 e i 10 anni al prezzo ridotto di 11,00€ e l’abbonamento di due giorni a 27,00€. Come sempre, i cosplayer possono usufruire di un biglietto giornaliero a loro dedicato di 13,00€.





Presente anche quest’anno il tocco artistico di Mario Alberti, disegnatore, illustratore e sceneggiatore triestino noto per le sue tavole delle collane di Sergio Bonelli Editore come Nathan Never o Tex, ma soprattutto per le splendide copertine della serie Senzanima, spin-off della saga Dragonero. Mario Alberti è anche conosciuto per le produzioni della BD d’oltralpe con Les Humanoides Associés, Soleil e Glenat. Inoltre, ha firmato la locandina della manifestazione con la sua “Lionesse” come protagonista, concludendo un trittico tematico iniziato nel 2022. L’eroina, creata appositamente per Be Comics!, torna dal suo lungo viaggio in oriente, dove ha potuto esplorare e scoprire nuovi universi narrativi. Quest’anno, Lionesse ripartirà verso il mondo dell’immaginazione grazie al tema “Un tuffo nel mondo del fantastico”. La protagonista è raffigurata fluttuante nei cieli di Padova mentre indossa la sua battlesuit sulla quale primeggia l’emblema della città veneta: circondata da volumi svolazzanti, incarna perfettamente lo spirito leggero e spensierato dell’evento.





“Dopo gli eccezionali risultati dello scorso anno, siamo lieti di ritornare a Padova con Be Comics! 2024” – commenta Marco Moretti, Amministratore Delegato di Fandango Club Creators. “Grazie a questa manifestazione, Padova è diventata il fulcro della cultura pop del nord-est, in grado di unire tutte le anime del mondo geek in un unico luogo. Be Comics!, infatti, è diventato un punto di riferimento per tutte le community del territorio e anche questa edizione lo confermerà!”.





«E’ un grande piacere per noi confermare tra le attività fieristiche dei primi mesi del 2024 una significativa manifestazione come BeComics!. L’atteso format, forte della sinergia tra Padova Hall e Fandango Club Creators, è oramai conosciuto nel nostro territorio da una moltitudine di autentici estimatori della cultura pop, che per due giorni a marzo, animeranno la Fiera di Padova dando sfogo alle loro autentiche passioni» - dichiara Nicola Rossi, Presidente di Padova Hall.





Non mancheranno le aree tematiche dedicate a fumetti, manga e giochi: Be Manga!, Be Games!, Be Cosplay! e Be Pop! accoglieranno tutti i visitatori e li faranno immergere in mondi fantastici. L’area Comics, Fumetti & Manga sarà, come sempre, il fulcro vitale della manifestazione, dove gli editori di fumetti di ogni provenienza e libri di vario genere saranno presenti con i loro stand espositivi per portare i grandi volti del settore in contatto diretto con i loro appassionati fan. Per scoprire i talenti emergenti della nona arte, l’Artist Alley sarà il punto di riferimento, con tantissimi tavoli presso cui sarà possibile incontrare gli autori e scoprire le loro affascinanti storie e creazioni. Anche quest’anno, la Gaming Area offrirà numerose postazioni che permetteranno a tutti di divertirsi scoprendo nuovi videogiochi e provando quelli più amati, sfidando i propri amici e affrontando nuove sfide. Non solo videogame: non mancheranno i numerosi stand e aree demo con giochi in scatola, di ruolo e Trading Card Games, un universo analogico che emoziona e diverte tutte le generazioni.





Il Main Stage animerà le due giornate della manifestazione con talk show e numerosi spettacoli in cui verrà messo in scena tutto ciò che è cultura pop: dai panel dedicati a fumetti e manga, ai cosplay, super protagonisti di Be Comics!. Dai giochi da tavolo al gaming, senza dimenticare il sempre più crescente fenomeno del K-pop, genere musicale proveniente dalla Corea del Sud, caratterizzato da ritmi accattivanti e complesse coreografie. Non solo i visitatori potranno ammirare il meglio che il panorama nazionale e locale ha da offrire nel settore, ma sarà anche possibile mettersi alla prova in prima persona grazie alle numerose opportunità che si presenteranno durante i giorni di manifestazione.



