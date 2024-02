BE COMICS! 2024

UN TUFFO NEL FANTASTICO MONDO DELLA CULTURA POP

Comics, videogame, cosplay saranno protagonisti nei padiglioni di Fiera di Padova dal 16 al 17 marzo 2024.

Tutte le arti e i mezzi di espressione saranno celebrati dalla presenza di ospiti di caratura internazionale e superstar mai viste a Padova. Per un viaggio nel mondo della cultura pop. Tante le special guest attese: da Nobuyoshi Habara, uno dei più grandi esponenti dell’animazione nipponica, a Marco Checchetto, vera e propria leggenda del fumetto internazionale, da Paolocannone, protagonista dell’eSport, a CiccioGamer, eroe di YouTube per più di una generazione di fan.

Info e ticket su becomics.it

Manca poco alla nuova edizione di Be Comics! , la più acclamata manifestazione dedicata alla cultura pop e geek del nord-est. Sabato 16 e domenica 17 marzo i padiglioni 7 e 78 della Fiera di Padova si riempiranno di appassionati provenienti da tutta Italia - e non solo - per una due giorni in cui sarà possibile esprimere al massimo la propria creatività. L’organizzazione curata da Fandango Club Creators , in partnership con Padova Hall - società che gestisce la Fiera di Padova - è pronta ad accogliere tutti i visitatori in una delle città più affascinanti del Nord d’Italia. I biglietti sono già disponibili ad un prezzo speciale su becomics.it . Il tema del 2024 è “Un tuffo nel mondo del fantastico” :l ’eroina Lionesse , ideata dall’artista Mario Alberti appositamente per Be Comics! ormai due anni fa, torna dal viaggio in Oriente compiuto l’anno scorso, dove ha potuto esplorare nuovi universi narrativi, e si riafferma protagonista, ripartendo sulle ali della fantasia nei cieli di Padova. Al centro l’unione delle arti e dei mezzi di espressione, in un perfetto connubio di passioni che uniscono tutte le generazioni, all’insegna dell’immaginazione e dell’evasione dalla quotidianità.

Fulcro dell ’evento sarà sicuramente il Be Stage! : host ufficiale Beatrice Lorenzi , nota content creator e autrice. Riconfermato Giovanni Zaccaria - in arte Zeth Castle - ideatore e conduttore di talk e panel legati a comics, manga, cinema e serie TV. Tra i vari ospiti che si alterneranno sul palco di Be Comics!Ivan Bigarella e Alberto Dal Lago , artisti di fama nazionale del mondo del fumetto e Marco Checchetto , vera e propria leggenda del fumetto internazionale, una delle matite più acclamate dell’universo Marvel , autore del Daredevil scelto come logo ufficiale per i sessant’anni del supereroe . Insieme a lui ci saranno Alessandro Starace e Leonardo Berghella , celebri per la serie fantasy Dada Adventure . I due autori saranno anche presenti allo stand di Edizioni BD e J-POP Manga per firmacopie con i lettori più affezionati . In programma anche incontri con Domenico Guastafierro , noto ai più come Cavernadiplatone - uno dei content creator più seguiti ed esperti in tema di manga - e Paolo Marcucci conosciuto come Paolocannone , streamer e giocatore professionista di QLASH. A Be Comics! lo youtuber CiccioGamer89 inaugurerà il suo CiccioBurger Truck Tour . Da creator a imprenditore nel food & beverage, CiccioGamer ha lanciato il suo brand di burger: bun unici e goduriosi con un occhio di riguardo verso una dieta equilibrata. In esclusiva per il pubblico di Padova, oltre al Meet&Greet, lo speciale burger Amatriciano, dai sapori tipicamente romani.

Ma non finisce qui! Quest’anno Be Comics! cala l’asso e presenta un ospite di livello mondiale, per la prima volta in una fiera italiana: direttamente dalla terra del Sol Levante, infatti, un grande esponente dell’animazione giapponese sarà presente in entrambe le giornate di evento, Nobuyoshi Habara . Appassionato di animazione fin dall’adolescenza, ha fondato il club amatoriale Studio MAPLE, dove ha compiuto i primi passi nel settore. Artista eclettico, ha contribuito negli anni a tutti gli step dell’animazione, dai disegni alla produzione, fino a dirigere Star Blazers: Space Battleship Yamato 2202 , film ambientato nell’universo dell’iconico anime degli anni ’70 (La Corazzata Yamato). Oggi è membro di Sunrise Beyond , lo studio che tra i vari progetti vanta l’intramontabile Gundam . Grazie a questa partecipazione, Be Comics! rafforza la propria identità e valore, si distingue e si posiziona inequivocabilmente tra gli eventi di riferimento del settore.

Anche il mondo dei videogiochi negli ultimi anni ha permeato la cultura pop , diventando sempre di più un vero e proprio fenomeno di massa. Ed è per questo che Be Comics! - attenta a i trend più in voga tra le nuove generazioni e volendo offrire al proprio pubblico un contenuto sempre più completo - di anno in anno ha ideato una propria area sempre più grande dedicata al gaming , fino ad arrivare a i 300 mq dell ’edizione 2024 colmi di postazioni di gio co con il meglio dei videogiochi del momento. Il Gaming Partner di Be Comics! è QLASH , il famoso team eSport veneto che organizzerà nella Be Comics! Gaming Area tornei di Fortnite , League of Legends e Valorant , oltre ai tanto amati titoli sportivi come EA Sport FC , eFootball e MotoGp : il divertimento è assicurato! Tra i protagonisti della Gaming Area anche Nintendo che , con i suoi acclamati Mario Kart 8 Deluxe , Pokémon Scarlatto e Violetto , Pikmin 4 , Super Mario Bros. Wonder e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom , i n compagnia del super team Pokémon Millennium , far à divertire a più non posso adulti e bambini . Be Comics! , insomma, sta diventando sempre più Be Comics!... & Games!

A Be Comics! non possono di certo mancare le più importanti accademie per studenti - la Scuola Internazionale di Comics e la Scuola del Fumetto - e soprattutto le principali case editrici, pronte a presentare le ultime novità nell’esclusiva area Be Comics & Manga . Da J-POP Manga a Edizioni BD , fino a BeccoGiallo e Coconino , sarà possibile fare un vero e proprio viaggio all’interno dell’editoria nazionale e internazionale. In programma tantissimi incontri e approfondimenti: Re-Belle Edizioni , casa editrice specializzata in storie con indimenticabili protagoniste, ospiterà Marga Biazzi – in arte Blackbanshee - illustratrice specializzata in arte folkloristica dai tratti distintivi; A.P.O. Authorized Personnel Only , hub artistico indipendente che raccoglie le opere di numerosi artisti con l’obiettivo di riportare l’autore e le sue opere al centro, ha già programmato diversi firmacopie con Marcello Toninelli e Danilo Sbacchi ; da segnalare anche la presenza di Salvatore Callerami fumettista autodidatta noto al grande pubblico per la serie “Lui e l'Orso” dove racconta del suo coming out. Tra sue opere si annoverano la collezione dedicata alle SailorBears, la rivisitazione Genderbender dell’iconica serie di Sailor Moon, il fumetto ufficiale di Elettra Lamborghini e “Le Becchine Tubanera”, storia incentrata sul mondo delle Drag Queen. I suoi volumi LGBTQIA+ saranno disponibili a Be Comics! presso lo stand A.P.O. insieme a una selezione di altri titoli arcobaleno. MangaSenpai , infine, da veri esperti in opere dallo spirito giapponese realizzate da artisti italiani ed europei (Euromanga), ha in programma incontri con le mangaka Elisabetta Cifone e Giulia Della Ciana . Immancabile la presenza di Starshop , una vera istituzione che da più di trent’anni diffonde la cultura del fumetto in Italia: in serbo numerose sorprese!

Anche l’ Artist Alley torna a Be Comics! con tutti i suoi contenuti e il suo valore. Qui sarà possibile ammirare i lavori di artisti emergenti e autoprodotti che non vedono l’ora di incontrare i visitatori e far conoscere le loro ultime opere. Tra i vari autori ed editori indipendenti saranno presenti Don Alemanno , noto per le sue Pillole di Jenus, Valerio Held , noto disegnatore Disney; Renape, Damix Art, Fededeko, Bonny Zed, Asunicha, Art from Lessia, BobbiChan, Collettivo Ambrose, Officina Meningi, il collettivo Black List - che comprende oltre 50 artisti - e Mila Fois, illustratrice di miti e leggende provenienti da tutto il mondo.

A Be Comics! non possono mancare i cosplay e, come di consueto, ci sarà Epicos , con i suoi professionisti, in qualità di Community Partner. Un intero corner dedicato a meet & greet, shooting e soprattutto all’esclusivo Sos Cosplay, per riparare il costume nel caso accadano piccoli incidenti di percorso. In calendario sul Be Stage! dei momenti davvero imperdibili: s abato 16 marzo si svolgerà la Cosplay Parade , aperta a tutti e con il pubblico come giudice supremo, mentre d omenica 17 sarà la volta dell’ Epic Cosplay Contest , la gara ufficiale valida per la Cosplay Italian Cup , l’unico campionato nazionale dedicato al cosplay.

L’Oriente avrà un ruolo molto importante nell ’ edizione 2024 di Be Comics! . La scuola di lingue Il Mulino e l’associazione culturale giapponese Ochacaffè saranno presenti entrambi i giorni sul Be Stage! per rispondere a tutte le domande dei visitatori sul Giappone e sulla Corea del Sud, due tra i paesi che hanno attratto l’interesse di migliaia di giovani negli ultimi anni. Gli ospiti di questi incontri, che vedono DJ Shiru alla conduzione, sono Anna di Persi in Corea e la dottoressa Nishioka , docente di giapponese dell’istituto universitario Ca’ Foscari a Venezia. Il Community Partner K-ble Jungle , inoltre, permetterà a tutti di imme rgersi nell’affascinante universo del K-pop , il fenomeno musicale che continua a ispirare la G enerazione Z. In programma, s abato 16 marzo la selezione per il K-pop Dance Fight Fest , il campionato europeo di danza K-pop, e domenica 17 le esibizioni di crew e solisti pronti a mostrare le loro spettacolari coreografie. Non mancheranno momenti di random dance che coinvolgeranno tutto il pubblico presente rendendolo protagonista.

Anche quest’anno i Partner Editoriali di Be Comics! saranno Corriere dello Sport – Stadio e Tuttosport che seguono l'iniziativa e la promuovono on e off-line e che si confermano come un riferimento per tutte le principali news relative al mondo eSport con le uscite settimanali sui quotidiani cartacei e la sezione online sui siti dedicati a questo mondo. La Radio Ufficiale dell’evento sarà la superstation Radio Piterpan , l’emittente veneta più ascoltata dedicata ai giovani, che con il suo stile è pronta a coinvolgere tutti i visitatori.