GTA Online: scopri di più su The Chop Shop

Inoltre, ottieni una nuova playlist della colonna sonora originale di GTA Online in gioco, abbigliamento del 25° anniversario di Rockstar e altro





Ci entusiasma vedere tanti giocatori di vecchia data, nuovi e di ritorno apprezzare l'ultimo aggiornamento di GTA Online.The Chop Shop introduce una nuova proprietà, missioni di furto di veicoli che ruotano settimanalmente e l'introduzione di mezzi delle forze dell'ordine da acquistare per l'élite criminale. Sono disponibili molte altre novità, tra cui miglioramenti dell'esperienza e aggiornamenti del Creatore, e nei prossimi mesi ci saranno nuove sorprese festive, veicoli aggiuntivi e molto altro ancora.

Colonna sonora originale di GTA Online da collezione

Per celebrare i 10 anni di attività, DJ Pooh di West Coast Classics nasconderà da qualche parte in città una registrazione speciale,DaM-FunK Presents The Music of Grand Theft Auto Online Original Score, ora disponibile su tutti i principali servizi digitali di musica, tra cuiApple Music e Spotify.

Chiama West Coast Classics per farti dare degli indizi. Potrai anche ascoltare alcuni discorsi celebrativi da parte di amici illustri di DJ Pooh per onorare la sua decennale conduzione dell'autorevole stazione hip-hop classica di Los Santos.

Festeggia il 25° anniversario di Rockstar Games in GTA Online

Fino al 3 gennaio, tutti i giocatori di GTA Online possono riscattare una speciale collezione di abbigliamento di gioco che celebra i 25 anni di Rockstar Games e il mondo di Grand Theft Auto V, insieme alla livrea Sportiva tirapugni per la Grotti Itali GTO Stinger TT (sportiva). Gioca a GTA Online durante il mese di dicembre per ottenere:

Felpe: Go Go Space Monkey | Rockstar NY

Magliette: Bugstars | Go Go Space Monkey | Colpo (Michael, Franklin e Trevor) | Los Santos | Stemma leone Rockstar | Rockstar Says Relax | 25° anniversario di Rockstar | San Andreas Republic | STD Contractors

Completi: Groupie | Bullo/Bulla | Criminale in pensione

C'è ancora tempo per ottenere le ricompense per aver fatto un sol boccone delle sfide della community di novembre, disponibili per tutti i giocatori di GTA Online semplicemente effettuando l’accesso entro il 20 dicembre.

Miglioramenti dell'esperienza di gioco

GTA Online: The Chop Shop porta con sé diverse modifiche e miglioramenti dell'esperienza, molti dei quali sono il risultato dei feedback della nostra community. Continuiamo a incoraggiare tutti a utilizzare il nostroportale di feedback e a far sentire la propria voce. Ecco solo alcune delle novità:

I giocatori su PlayStation 5 e Xbox Series X|S hanno a disposizione una nuova opzione di organizzazione dei veicoli, situata nella sezione Gestione veicoli del menu Interazione, che consente loro di spostare i veicoli tra i garage posseduti senza doversi recare fisicamente sul posto

Il menu Interazione è stato aggiornato, migliorandolo col raggruppamento di opzioni simili, per una maggiore facilità d'uso. L'opzione per scegliere la via d’uscita più semplice è stata spostata dal menu Interazione alla sezione Online del menu di pausa

Nuove sfide giornaliere e settimanali si trovano nella sezione Sfide del menu Interazione

La raccolta di armi è stata migliorata con nuove opzioni e posizionamenti più organici sulla mappa

Ora è possibile aggiungere nomi personalizzati a ogni piano del garage di Eclipse Blvd

E molto altro ancora, tra cui più punti reputazione per l'Autoraduno di LS da inseguimenti e gare clandestine e persino cappellini da festa unici per celebrare il compleanno del proprio personaggio di GTA Online.

Aggiornamenti del Creatore

Ci sono nuovi strumenti e funzioni del Creatore da utilizzare per creare le proprie gare, deathmatch, catture e altre attività di GTA Online, tra cui:

Nuovi accessori e strumenti per il livellamento

Visualizzazione di un'anteprima del meteo impostato nel menu Configurazione ambientale del Creatore

L'aiuto giocatori in coda nelle gare può ora essere personalizzato in classico, avanzato (con un trascinamento incrementale applicato a tutti i giocatori in base alla posizione) o potenziato (velocità incrementale data ai giocatori in base alla loro posizione)

È ora possibile disabilitare l'aiuto giocatori in coda e la scia su specifici checkpoint nelle gare, riducendo così la probabilità che i giocatori vadano involontariamente lunghi o corti nei salti

È ora disponibile una nuova opzione per disabilitare la spinta a inizio gara

E molte altre ancora, tra cui alcune sorprese a tema natalizio la prossima settimana. Entra nel Creatore per approfittare di tutte queste novità. La tua prossima brillante creazione potrebbe essere inserita in una delle future playlist della serie della comunità!





Consigli per i Furti dello sfasciacarrozze

The Chop Shop introduce nuovi ed entusiasmantiFurti dello sfasciacarrozze. Queste elaborate operazioni in più fasi hanno come obiettivo veicoli unici e molto ambiti che Yusuf vorrebbe aggiungere alla sua collezione. Un aspetto di queste rapine, le missioni di sabotaggio, si compiono in Freemode prima di poter rubare il veicolo bersaglio. Le finestre d'azione di queste missioni potrebbero essere molto ristrette, per cui fare squadra con gli amici o servirsi di un Buzzard renderà decisamente più gestibile sbarazzarsi dei bersagli entro il tempo limite.

Ogni settimana, sulla lavagna dei furti ci saranno tre veicoli da rubare. Una volta recuperati, è possibile venderli per ottenere un compenso più alto ma non privo di rischi, oppure di smantellarli per guadagnare nel tempo. Ma il denaro non dorme mai a Southern San Andreas, e per i criminali in carriera che gestiscono molte attività o per i giocatori competitivi che si destreggiano tra le modalità Competizione e le gare, i Furti dello sfasciacarrozze rappresentano soltanto una delle profittevoli vie per riempirsi le tasche in GTA Online.

Nuovo servizio carro attrezzi

I proprietari di sfasciacarrozze possono arricchire la loro proprietà con ilservizio carro attrezzi. Trovare e trainare i veicoli in stato di insolvenza è un ottimo modo per costruirsi una solida reputazione per i servizi offerti dal proprio sfasciacarrozze e per incrementare il reddito passivo depositato in cassaforte. In più, è consigliato risparmiare a lungo termine investendo nella miglioria Prezzi all'ingrosso dello sfasciacarrozze, che riduce i costi di riparazione dei veicoli e i pagamenti alla Mors Mutual Insurance per la sostituzione dei veicoli distrutti.

Consigli per le gare drift

Metti le tue capacità di guida alla prova definitiva di stile e sostanza nelle nuovegare drift, dove premere sull'acceleratore, tenere l'angolo e accumulare punti sono le chiavi del successo. Prova a dotare il tuo veicolo preferito di abbaglianti per illuminare meglio gli ostacoli durante le gare notturne. E tieni d'occhio il messaggio a scorrimento durante la gara, perché se un altro giocatore realizza (o fallisce) una grande derapata, potrebbe essere il momento ideale per piazzare un grande punteggio e mantenere la posizione o prendere un vantaggio cruciale. Mantieni viva la combo con le derapate da lato a lato, anche sui rettilinei.

E nelle settimane e nei mesi a venire, non vediamo l'ora di introdurre molto altro daGTA Online: The Chop Shop. La prossima settimana ti attendono sorprese in totale sintonia con la stagione, oltre a nuovi veicoli, nuovi Furti dello sfasciacarrozze e molto altro ancora.

