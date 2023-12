Destiny 2 Sotto contraria stella disponibile

Bungie ha rilasciato la nuova missione esotica di Destiny 2, "Sotto contraria stella", dove i giocatori si addentreranno nel Giardino Nero per rinvenire i resti perduti di un Ahamkara. I guardiani che porteranno a termine la missione otterranno "Guardiadraghi", un nuovo arco esotico forgiabile da telascura, e con ogni completamento settimanale potranno ottenere delle caratteristiche intrinseche per personalizzare ancora di più il proprio stile di gioco.



Trailer:

https://youtu.be/9QHATxFltW0



Guardiadraghi va ad affiancare le altre armi micidiali già uscite nella Stagione dei Desideri, come l'arma da supporto esotica Lignaggio Sepolto, disponibile nella nuova segreta. I guardiani che desiderino affrontare la missione esotica in compagnia potranno usare la nuova funzione di ricerca squadra, per trovare i compagni perfetti direttamente in gioco.



Destiny 2: La Forma Ultima uscirà il 4 giugno 2024, e vedrà lo scontro finale tra i guardiani e il Testimone. La prossima espansione di Destiny 2 sarà il capitolo conclusivo della decennale saga di Luce e Oscurità, in cui i giocatori si avventureranno nel Pallido Cuore del Viaggiatore e combatteranno al fianco dei loro alleati per proteggere l'umanità.

Altre News per: destinysottocontrariastelladisponibile