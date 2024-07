Destiny 2 - presentati i nuovi contenuti di Echi atto II

Oggi gli sviluppatori di Destiny 2 hanno condiviso in anteprima le novità dell'atto II di Destiny 2: Echi, in arrivo il 16 luglio. Durante la diretta, si è rivisto in dettaglio cosa è avvenuto nell'atto I, si è parlato di come cambieranno i contenuti della storia nell'episodio di ottobre, Redivivo, e si è mostrato il gameplay (con tanto di approfondimenti) dei nuovi Campi di battaglia dell'atto II di Echi. Gli sviluppatori hanno inoltre presentato le prossime modifiche del manufatto e armi stagionali, insieme ai nuovi decori per armatura del Solstizio. Guarda qui il video della diretta per prepararti al lancio della prossima settimana.

Il Bungie Store festeggia il Bungie Day (7 luglio) con una settimana di sconti e offerte anche su nuovi articoli come il pupazzo di Crota. Da oggi e fino alle 19:00 CEST del 16 luglio, il Bungie Store offre dei costi di spedizione fissi di 7,77 $. Inoltre, con ogni acquisto, si riceverà gratuitamente l'emblema Glamour da guardiani.

Infine, sempre a partire dalle 19:00 CEST di oggi 9 luglio e fino alle 19:00 CEST del 10 luglio, per ogni articolo acquistato il Bungie Store donerà 7 $ alla Bungie Foundation.

Il costo di spedizione bloccato a 7,77 $ è valido per gli ordini del Bungie Store consegnati nei 48 Stati contigui degli USA, nell'UE e nel Regno Unito.