Il primo episodio di Destiny 2, Echi, arriva l'11 giugno

[Future of Destiny trailer]https://youtu.be/mlUr7zKUpV8

Oggi Bungie ha pubblicato un nuovo trailer con ulteriori informazioni sull'anno 10 di Destiny, nonché un trailer di lancio sull'episodio Echi di Destiny 2, in arrivo domani 11 giugno. Durante l'anno di Destiny 2: La Forma Ultima saranno proposti tre episodi incentrati sugli eventi all'indomani della saga di Luce e Oscurità. A Echi, seguirà l'episodio Redivivo: una storia sui caduti con tematiche dark fantasy e horror. Dopo Redivivo, sarà il turno di Eresia, episodio che metterà in evidenza il pantheon dell'alveare e restituirà una destinazione molto amata di Destiny, l'Astrocorazzata. Successivamente a La Forma Ultima, Destiny 2 continuerà a evolversi con Nome in codice: Frontiere.

Più informazioni al riguardo in futuro.[Echoes Launch Trailer]https://youtu.be/dHexfYWa2ys

Dopo che i coraggiosi guardiani hanno sconfitto il Testimone e sventato la sua Forma Ultima, dei misteriosi oggetti dal potere immenso – gil "Echi" – sono stati disseminati per il sistema solare in conseguenza della natura particolare della battaglia. Echi è un viaggio alla scoperta di questi oggetti e del loro significato; un viaggio che porterà i giocatori su Nessus, pianeta in fase di evoluzione.

Accompagnati da Failsafe, Saint-14 e Osiride, i guardiani si mobiliteranno per respingere un esercito di vex sempre più numeroso e un nuovo misterioso nemico.Ciascun episodio si svilupperà nel corso di tre atti, ognuno dei quali durerà circa sei settimane. L'atto II di Echi inizierà il 16 luglio; l'atto III il 27 agosto. Ogni atto proporrà nuove attività e missioni, come "Violazione eseguibile", la nuova attività a tre giocatori del primo atto di Echi. Echi offrirà inoltre nuove armi e armature, così come ulteriori elementi nel manufatto stagionale e nel Pass stagionale, e non solo.

Per maggiori informazioni su Echi, consultare l'ultimo articolo degli sviluppatori.I guardiani di tutto il mondo hanno sfidato il tempo per superare con successo il primo faccia a faccia col Testimone e guidare il resto degli alleati del Viaggiatore in questa grande battaglia. Complimenti alla squadra Parabellum. I suoi sei membri si sono aggiudicati la vittoria completando per primi l'incursione in modalità Contesa.

Tutti e sei riceveranno la speciale cintura da campioni e saranno ricordati in eterno come coloro che hanno ottenuto il primato mondiale di "Orlo della Salvezza". Per loro c'è anche un'opera d'arte personalizzata raffigurante la squadra, prodotta dall'artista 3D svedese Ohlac.I giocatori che completeranno l'incursione entro le 18:59 italiane del 25 giugno potranno acquistare la giacca esclusiva di "Orlo della Salvezza" e la borsa monospalla di Chrome Industries tramite il programma Ricompense di Bungie.

Completando l'incursione entro le 18:59 italiane dell'8 ottobre, si sbloccherà l'acquisto della spilla associata all'attività. Chi riuscisse a portare a termine tutte le sfide dell'incursione otterrà il titolo di Iconoclasta; guadagnando il titolo entro le 18:59 italiane del 31 dicembre si potrà acquistare la spilla del titolo. Una volta sbloccati in gioco, tutti gli articoli menzionati sono acquistabili nel Bungie Store.