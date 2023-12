Match classificati in arrivo in ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON

Dopo aver conquistato il titolo di "Best Action Game" agli ultimi The Game Awards,ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ha ottenuto un aggiornamento gratuito che include l'attesa modalità PvP con i Match classificati, nonché alcune targhette visualizzabili durante l’esperienza multigiocatore.

Ora il simulatore di battaglie online Nest include anche la modalità con i Match classificati. I giocatori che partecipano alle partite classificate saranno abbinati automaticamente ad altri utenti di rango simile e potranno competere per conquistare la classifica, partendo dal rango inferiore fino al rango S. Sono disponibili due diversi tipi di partite: 1v1 e 3v3 per intense battaglie di squadra, entrambe con classifiche separate. I giocatori potranno mostrare i propri mech personalizzati dimostrando la loro efficacia in battaglia.

Per essere riconoscibili online dagli altri mercenari, ora si potrà accedere ad alcuni design differenti per personalizzare le proprie targhette e mostrarle nelle partite personalizzate e classificate. Le targhette possono essere acquisite con i punti Nest ottenuti partecipando alle partite classificate o guadagnate in base ai risultati delle partite stesse.

Per il trailer italiano:

https://youtu.be/f8MTk36htSM

ARMORED CORE VI FIRES OR RUBICON

è disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam.

