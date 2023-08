ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON È ORA DISPONIBILE

Pilota, è ora di iniziare la discesa sul pianeta Rubicon 3. Bandai Namco Europe e FromSoftware, Inc. ( ELDEN RING ™, DARK SOULS ™) annunciano il lancio di ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON in tutto il mondo per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam, ottimizzato per Steam Deck. Con frenetici combattimenti tra mech, intense battaglie omnidirezionali, una profonda personalizzazione e avvincenti scontri con i boss, ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON è il culmine dell'esperienza di FromSoftware nel dare vita a giochi d'azione semplicemente indimenticabili. Il gioco offre un solido scenario, ambientazioni enormi e un gameplay tanto impegnativo quanto appagante che promette di portare il franchise di ARMORED CORE in una nuova generazione.

Per l’Overview trailer italiano:

https://youtu.be/zfm5IS8DQEc

Per il trailer live-action:

https://youtu.be/KVIj11ZJraw

Una sostanza misteriosa chiamata Coral è stata scoperta sul pianeta remoto di Rubicon 3. Essendo una vera e propria fonte energetica, la sostanza avrebbe fatto evolvere notevolmente le capacità tecnologiche e comunicative dell'umanità. Invece ha causato una catastrofe, che ha avvolto l'intero pianeta e le stelle circostanti in un inferno di fuoco e tempeste, dando vita a un Sistema Stellare Bruciante. Circa cinquant'anni dopo, il Coral è riapparso su Rubicon 3, un pianeta ormai contaminato e isolato per via della catastrofe. Le corporazioni extra-planetarie e i gruppi della resistenza hanno quindi iniziato a lottare per il controllo della sostanza. ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON porta i giocatori in questo mondo desolato, dove dovranno infiltrarsi sul pianeta nei panni di un mercenario indipendente, ma si ritroveranno presto coinvolti in una guerra per il controllo della sostanza con le corporazioni rivali e le altre fazioni ribelli.

Caratteristiche principali del gioco:

Intense battaglie omnidirezionali - Sconfiggi nemici provenienti da ogni direzione portando il combattimento anche in volo, grazie all'aggiunta dei booster ai mech di Armored Core.

I giocatori potranno effettuare super salti, librarsi in aria e lanciare assalti per colmare rapidamente le distanze, nonché sfruttare l’estrema manovrabilità dei mech per passare velocemente da scontri dalla distanza a battaglie in mischia, usando ogni possibile vantaggio per conquistare la vittoria.

Mech altamente manovrabili e personalizzabili - La chiave per la vittoria in ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON è trovare i giusti componenti per le proprie esigenze. Con numerosi componenti equipaggiabili in quattro slot per le armi, oltre a parti modificabili come testa, gambe, torso, booster e molte altre, trovare la combinazione perfetta di componenti sarà essenziale per superare tutte le sfide del gioco.

Una storia inedita - ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON è un'esperienza completamente indipendente, senza alcuna connessione con gli episodi precedenti della serie. La storia per giocatore singolo include percorsi ramificati e finali multipli che i giocatori potranno scoprire.

Supera tutte le sfide di Rubicon 3

- Con il tradizionale gameplay impegnativo di FromSoftware, i giocatori potranno lottare per guadagnare un rango S nelle missioni in solitaria, affrontare emozionanti testa a testa con PNG nell'Arena per sbloccare nuovi componenti e competere con gli altri giocatori in battaglie PvP online 1v1 e 3v3.

