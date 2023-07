Armored Core VI Fires of Rubicon story trailer

Il nuovo story trailer diARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON mostra ai giocatori il pericoloso mondo che li attende. Ottenere profitti su Rubicon 3 è un’attività carica di pericoli, soprattutto se Handler Walter è coinvolto.

Guarda i mastini di Walter eseguire le loro missioni con una tenacia spietata e dai un’occhiata agli eventi che portano all’inizio diARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON.

Quindi, pilota C4-621, sei pronto per lavorare su Rubicon?

Guarda quello che ti attendenel nuovo trailer in italiano:

https://youtu.be/zRGdauUnNk4

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON, il nuovo titolo pieno di azione di FromSoftware, Inc. (ELDEN RING, DARK SOULS) e Bandai Namco Entertainment Inc. sarà disponibile dal 25 agosto in tutto il mondo.

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON è pieno di mecha e include battaglie rapidissime e omnidirezionali, una personalizzazione approfondita ed emozionanti boss fight.

Il gioco arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via Steam.

Prenotalo ora e preparati a giocarlo il 25 agosto! Il gioco è parte di PlayStation Free Upgrades e Xbox Smart Delivery e avrà il VO in inglese e giapponese, con i testi localizzati in inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, spagnolo neutro, portoghese brasiliano, polacco, russo, cinese tradizionale e semplificato e coreano.

