CORSAIR si impegna a combattere il cambiamento climatico

In una lettera indirizzata a Christiana Figueres, Founding Partner di Global Optimism, CORSAIR ha illustrato il suo impegno per la gestione ambientale, mettendo in evidenza le iniziative in essere per la sostenibilità e sottolineando allo stesso tempo il percorso strategico da seguire per il raggiungimento della neutralità delle emissioni di carbonio.

Approfondendo l’impatto ambientale grazie a una raccolta completa di dati per il nostro primo report con il Carbon Disclosure Project (CDP) nel 2023, abbiamo avuto modo di fare scoperte degne di nota. In 16 stabilimenti su scala mondiale, il 59,28%[1] di tutta l’energia elettrica che acquistiamo deriva da fonti rinnovabili. Si tratta di una conferma concreta del nostro impegno volto ad ottimizzare le pratiche di sostenibilità in tutte le nostre sedi. Un altro dato incoraggiante è che cinque dei nostri stabilimenti, tra cui la nostra struttura europea più grande di Almere, in Olanda, insieme alla nostra sede centrale in California, sfruttano oggi energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili.

Questi dati ci aiutano, inoltre, a canalizzare i nostri sforzi nelle aree dove è possibile migliorare. Nella prima parte del 2024 compiremo un altro passo importante con l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della nostra sede centrale di Milpitas, in California. Si tratta di scoperte positive e di azioni importanti, ma sappiamo che c’è ancora molto da fare.

CORSAIR crede fermamente nella necessità di mettere in campo azioni immediate e collettive per lottare contro il cambiamento climatico. Partecipando formalmente al Climate Pledge, CORSAIR stringe un patto di solidarietà con Amazon, Global Optimism e gli oltre 400 diversi firmatari di questo impegno. Ciò che si prefigge in linea principale il Climate Pledge è l’azzeramento delle emissioni nette di carbonio entro il 2040, considerando le emissioni Scope 1, 2 e 3: un impegno in linea con gli obiettivi ambientali di CORSAIR.

Come firmatario del Climate Pledge, CORSAIR si impegna a:

Monitorare e segnalare costantemente le proprie emissioni di gas serra.





Implementare strategie di decarbonizzazione complete, allineate ai principi dell’Accordo di Parigi, tra cui l’attuazione di cambiamenti concreti a livello aziendale e la promozione di soluzioni innovative come l’ottimizzazione dell’efficienza energetica, la transizione verso fonti di energia rinnovabile, la riduzione dei materiali utilizzati e lo sviluppo di strategie mirate ad azzerare le emissioni di carbonio.





Adottare misure aggiuntive per compensare eventuali emissioni residue, sfruttando una serie di compensazione quantificabili, permanenti e vantaggiose per la società , con l’obiettivo complessivo di raggiungere emissioni annue di carbonio nette pari a zero entro il 2040.

La decisione presa da CORSAIR di unirsi al Climate Pledge mette in luce il suo profondo impegno per la sostenibilità . Con grande entusiasmo, l’azienda prevede infatti di entrare a far parte, sotto ogni punto di vista, di una comunità globale che favorisce lo scambio di conoscenze, idee e best practices, facendo così progredire l’impegno fondamentale per combattere il cambiamento climatico.

