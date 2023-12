Catturato Gaetano Angrisano: Tra i 100 Più Pericolosi d'Italia, un Anno e Mezzo di Latitanza

Nella notte scorsa, Gaetano Angrisano, 31 anni, figura di spicco nella camorra di Scampia e precedentemente classificato tra i 100 latitanti più pericolosi d'Italia, è stato arrestato dai carabinieri durante una festa, segnando il 15° successo nel catturare latitanti quest'anno. Circa 200 carabinieri hanno stretto il rione alla periferia di Napoli, dove Angrisano è stato localizzato e arrestato. Appartenente al clan Vanella-Grassi, noto per il suo controllo sul lotto G di Scampia, è stato individuato dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli. Nonostante una condanna a 10 anni di reclusione per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, Angrisano è riuscito a sfuggire alle manette per un anno e mezzo.

Le indagini condotte dai carabinieri hanno sfruttato tecniche tradizionali e avanzate per seguire le tracce del latitante, rivelando che non si allontanava molto dal suo quartiere. Nell'operazione notturna, oltre 250 carabinieri hanno circondato il lotto G, impedendo qualsiasi movimento all'interno o all'esterno. Le abitazioni a "blocchi di edifici" sono state accuratamente perquisite, portando infine all'arresto di Angrisano, il quale, invitato a una festa, ha dovuto abbandonare immediatamente amici e parenti dopo la cerimonia. Il latitante di 31 anni è attualmente detenuto nel carcere di Secondigliano, segnando il 15° successo dell'anno per i carabinieri nella cattura di latitanti.

Chi è Gaetano Angrisano?

Gaetano Angrisano, 31 anni, recentemente arrestato a Napoli dopo un periodo di latitanza di un anno e mezzo, ha guadagnato notorietà criminale grazie alla sua connessione familiare con Salvatore Petriccione, un ex capo della camorra di Secondigliano. Quando Petriccione, capo della Vanella-Grassi, è stato incarcerato, Angrisano ha assunto la leadership del gruppo criminale. Il suo quartier generale era situato tra il Lotto G e Malaga, dove è stato arrestato nel 2021. In precedenza, Angrisano aveva ricevuto una condanna a 10 anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, ma è stato rilasciato dopo che la sentenza fu annullata dalla Cassazione. Tuttavia, una successiva condanna della Corte d'Appello di Napoli nel febbraio dell'anno scorso lo ha riportato sotto le accuse. La sua latitanza non è stata molto lontana dal quartiere in cui godeva di protezione.

