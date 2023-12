Joe Biden e l'Impeachment: Accuse di Menzogne e Affari Familiari Scuotono la Casa Bianca

Il Presidente Joe Biden è al centro di un'indagine per impeachment dopo che la Camera degli Stati Uniti ha votato a favore della formalizzazione dell'inchiesta con 221 voti a favore e 212 voti contrari. L'accusa principale è che Biden avrebbe abusato della sua influenza durante il periodo in cui era vicepresidente di Barack Obama (2009-2017) per agevolare affari vantaggiosi per i suoi figli in Cina e in Ucraina, accusa respinta dal presidente come acrobazie politiche senza fondamento.

Biden ha risposto alle accuse, dichiarando che i repubblicani stanno "perdendo tempo in acrobazie politiche senza fondamento" e negando categoricamente di aver mentito durante l'ultima campagna elettorale riguardo ai finanziamenti della sua famiglia dalla Cina.

La vicenda ruota principalmente attorno a Hunter Biden, figlio del presidente, che si trova al centro di accuse anche di evasione fiscale per un totale di 1,4 milioni di dollari. La commissione d'inchiesta del Congresso afferma che Hunter Biden avrebbe creato l'illusione di poter accedere all'ufficio del vicepresidente per i suoi clienti, ma non ci sono prove che Joe Biden abbia tratto un beneficio economico da queste azioni.

La Costituzione degli Stati Uniti prevede la messa in stato d'accusa del presidente in caso di tradimento, corruzione o altri gravi reati. Per il moneto non emergono prove concrete di un coinvolgimento diretto di Joe Biden in attività illecite.

Il presidente ha risposto alle accuse sottolineando l'importanza di concentrarsi sulle priorità del Paese, come la situazione in Ucraina e al confine del sud. Trump, attualmente favorito per la candidatura del 2024, ha affrontato due processi di impeachment durante la sua presidenza, entrambi falliti al Senato.

Il figlio di Biden, Hunter, ha tenuto una conferenza stampa a Capitol Hill, spiegando la sua decisione di non deporre a porte chiuse per evitare strumentalizzazioni politiche da parte dei repubblicani e si è dichiarato pronto a testimoniare pubblicamente.

Altre News per: bidenimpeachmentaccusemenzogneaffarifamiliariscuotono