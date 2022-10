Presidente Joe Biden firma legge contro shutdown

IlJoehato un disegno diche finanzia il governo federale fino a metà dicembre e fornisce nuovi aiuti militari e economici all'Ucraina. La norma, che evita lo, è passata alla Camera con un 230 voti favorevoli. I repubblicani si sono opposti alla misura che fornisce oltre 12,3 mld di dollari in aiuti all'Ucraina. Denaro per finanziare formazione, equipaggiamento e supporto logistico all'esercito ucraino e per aiutare Kiev a fornire servizi di base ai cittadini.

