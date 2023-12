Bricocenter utilizza Next, il volantino nativo digitale di ShopFully

Con il volantino nativo digitale NEXT, Bricocenter ha registrato un aumento delle visite in negozio di +4,1 punti percentuali e un aumento del tempo di lettura del volantino di +17 secondi, rispetto alla media delle attività svolte nel 2023 con altri formati

ShopFully, tech company italiana leader europea del Drive to Store che connette milioni di consumatori ai negozi fisici intorno a loro, annuncia i risultati ottenuti in seguito alla partnership conBricocenter, azienda della grande distribuzione, specializzata nella vendita di prodotti e servizi dedicati al bricolage, al fai da te, alla manutenzione e al miglioramento di casa e giardino. Grazie a NEXT, il volantino nativo digitale e mobile first di ShopFully,Bricocenter ha registrato un aumento delle visite in negozio di +4,1% punti percentualirispetto alla media delle attività svolte nel 2023 con altri formati.

Inoltre, l’utilizzo di NEXT ha migliorato anche l’interazione da parte dei consumatori: iltempo di lettura del volantino da parte degli utenti è aumentato di +17 secondirispetto ai formati digitali di Drive to Store utilizzati in precedenza da Bricocenter. L’innovativo formato di ShopFully, infatti, offre una migliore fruibilità del contenuto erende i volantini ancora più accattivanti per i consumatori grazie a unamaggiore possibilità di interazione con il formato.

“Supportare i nostri clienti con le tecnologie più all’avanguardia e ottenere risultati importanti è sempre un motivo di orgoglio. L’impiego di NEXT da parte di Bricocenter ha consentito al retailer di migliorare le performance in termini di Drive to Store e ciò testimonia come l’utilizzo di questo formato nativo digitale rappresenta per i retailer uno strumento funzionale ed efficiente”,ha commentatoMarco Durante, Global VP Sales & Marketing Italia di ShopFully.

“Siamo soddisfatti della partnership con ShopFully e delle performance registrate. Puntiamo a digitalizzare la comunicazione verso i consumatori e realizzare con loro un dialogo di valore. In questo senso, l’utilizzo del volantino nativo digitale NEXT si è dimostrato un passo verso la giusta direzione. La nostra missione è accompagnare i nostri clienti nel processo di acquisto in modo coinvolgente e originale, offrendo un’esperienza unica ed esclusiva”,ha aggiuntoPaola Tamborini, Digital Marketing Manager di Bricocenter Italia.

