SATUR INVESTE NEL DIGITALE E SCEGLIE SHOPFULLY

Grazie all’utilizzo della tecnologia di ShopFully, l’insegna ha registrato un aumento delle visite in negozio del +22,3%

Satur, brand del Gruppo Galileo Spa, specializzato nella commercializzazione di articoli per la casa, casalinghi, piccoli e grandi elettrodomestici e arredo giardino, presente sul territorio nazionale con 100 punti vendita in quindici regioni , scommette sul digitale e si affida ShopFully, tech company leader europea nel Drive to Store, per incentivare le visite nei propri negozi. La collaborazione, avviata con l’obiettivo di raggiungere un pubblico sempre più ampio, indirizzare i consumatori nei negozi fisici e stimolare le vendite dei propri prodotti, è iniziata lo scorso settembre e ha proseguito attraverso diverse campagne. Questo impegno continuativo ha portato a un incremento delle visite in negozio del +22,3% rispetto alle attività precedenti.

Grazie all’utilizzo di HI! (Hyperlocal Intelligence), la piattaforma di hyperlocal marketing di ShopFully basata sull’intelligenza artificiale, e dei marketplace di ShopFully – DoveConviene, PromoQui, VolantinoFacile e Tiendeo – Satur ha avuto l’opportunità di entrare in contatto con i potenziali consumatori lungo tutto il percorso di acquisto e potenziare l’interazione da parte dei consumatori. I risultati ottenuti sono stati molto positivi, se si confrontano con altri player del settore: il tempo di lettura dei volantini Satur ha superato di 6 secondi la media di categoria, mentre il numero di pagine lette dagli utenti è stato maggiore del +10,5%. E non solo: le interazioni degli utenti sono risultate più elevate, come dimostrato dai clic sui prodotti e sulla call to action, superiori del +34,3% rispetto alla media del settore.

“Siamo davvero soddisfatti della collaborazione con l’insegna Satur, con cui lavoriamo ormai da diverso tempo. L’utilizzo della tecnologia di ShopFully e dei diversi canali digitali, insieme ad un lavoro costante e soprattutto continuativo nel tempo, ha permesso all’azienda di ottenere ottimi risultati, mostrando come l’innovazione digitale possa tradursi in risultati concreti e creare valore reale per i retailer” ha commentato Marco Durante, Global VP Sales & Marketing Italia di ShopFully.

“La partnership con ShopFully si è rivelata un successo. Affidarci alla loro tecnologia è stata una scelta vincente, confermata nel tempo, che ci ha consentito di aumentare gli ingressi nei punti vendita e di coinvolgere i nostri potenziali consumatori in modo sempre più efficace e personalizzato. Siamo certi che questa sia la strategia giusta, che continueremo a mettere in campo con nuovi progetti, soprattutto in vista delle nuove aperture previste per il 2025”, ha commentato Massimiliano Porretta, Responsabile Marketing di Galileo S.p.A.

