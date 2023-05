SHOPFULLY E GRUPPO VICENZI PUNTANO SU L DIGITALE

SHOPFULLY E GRUPPO VICENZI: AL VIA LA PARTNERSHIP PER INCENTIVARE LE VENDITE IN NEGOZIO

Grazie all’utilizzo della piattaforma tecnologica e dei marketplace di ShopFully, il 46% dei consumatori coinvolti dalla campagna dichiara di aver acquistato il prodotto





Promuovere le vendite in negozio di “Colazione con Grisbì” : è questo l’obiettivo raggiunto dal Gruppo Vicenzi Spa , produttore d’eccellenza di pasticceria secca e assortita, grazie alla nuova partnership con ShopFully , tech company italiana leader internazionale nel Drive to Store che connette milioni di utenti nei negozi fisici intorno a loro.





Con l’utilizzo di HI! (Hyperlocal Intelligence), la piattaforma di hyperlocal marketing di ShopFully basata sull’intelligenza artificiale, e dei marketplace di ShopFully – DoveConviene, PromoQui e VolantinoFacile – il brand ha coinvol to i consumatori lungo tutte le fasi del processo di acquisto, dalla ricerca di informazioni online fino all’acquisto in punto vendita, portando risultati notevoli. Infatti, da quanto emerso dai risultati della Brand Building Survey proposta a i consumatori all’uscita dai punti vendita selezionati , il 46% dei consumatori coinvolt i dalla campagna ha dichiarato di aver acquistato il prodotto ( +318% rispetto ai non esposti alla campagna) .





La collaborazione ha, inoltre, impattato positivamente sull e metriche del brand: secondo la Brand Building Survey di ShopFully , è stato registrato un aumento della percezione positiva e della raccomandazione del brand da parte dei consumatori esposti alla campagna di +20 punti percentuali rispetto ai non esposti alla campagna.





“Siamo orgogliosi di aver collaborato con il Gruppo Vicenzi, mettendo a disposizione di questa realtà di spicco la nostra migliore tecnologia e i formati digitali più performanti per guidare i consumatori in negozio e spingerli ad acquistare il prodotto. Il successo ottenuto dalla collaborazione è infatti la dimostrazione che le soluzioni digitali permettono ai brand di essere competitivi e sviluppare relazioni strutturate con il target di riferimento, andando a consolidare la conoscenza che il pubblico ha del brand” ha commentato Marco Durante, Global VP Sales & Marketing Italia di ShopFully .





“ Iper-targettizzazione e proximity marketing sono i servizi che ci hanno fatto scegliere ShopFully, consapevoli che la sfida di convertire nel breve gli investimenti di comunicazione in vendite effettive si vince nell’ultimo miglio e davanti allo scaffale. Così l’hyperlocal marketing di ShopFully ha avuto una parte importante nel quadro di un piano Total Audience che ha visto “Colazione con Grisbì” beneficiare delle opportunità dell’AI applicata a logiche di Drive to Store, oltre a TV lineare, OTT, digital e OoH . ” ha commentato Cristian Modolo, Direttore Marketing e C omunicazione d el Gruppo Vicenzi.



