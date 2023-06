SHATTERED HEAVEN SVELA I PROSSIMI AGGIORNAMENTI

IN ARRIVO TANTE NOVITÀ E LA LOCALIZZAZIONE IN TRE DIFFERENTI LINGUE



A poche settimane dal lancio in Early Access su Steam, Shattered Heaven ha preso parte all’edizione 2023 dell’attesissimo Future Games Show mostrando un nuovo trailer e convalidando l’intenzione dei suoi sviluppatori di creare un’esperienza mai vista prima e perfettamente aderente alle aspettative dei suoi appassionati.



Il roguelike strategico italiano con caratteristiche di ruolo e meccaniche card game ambientato in un universo dark fantasy e post-apocalittico, ha nuovamente catturato l’attenzione durante uno degli appuntamenti annuali ormai più attesi nello scenario videoludico. Continua lo sviluppo di Leonardo Productions che, supportata dal publisher Leonardo Interactive , si fa portavoce dell’intenzione di innalzare ed espandere oltre i confini nazionali il livello dello sviluppo dei videogiochi in Italia.



Shattered Heaven è già disponibile in accesso anticipato su Steam offrendo a tutti i giocatori la possibilità di partecipare attivamente allo sviluppo del gioco. Verranno infatti rilasciati regolari aggiornamenti da parte del team di Leonardo Productions che garantiranno un’evoluzione costante basata sui commenti e le richieste della community. Una roadmap dei prossimi update è già stata condivisa dagli sviluppatori, svelando tante novità importanti, prima fra tutte la localizzazione in tre diverse lingue in arrivo entro la fine dell’anno:





Luglio 2023 : verranno introdotte la modalità “ New Game + ” e nuove Carte (Eroe e Neutrali) per un’esperienza di gioco ancora più stratificata e personalizzabile.

Agosto 2023 : la modalità “ Roguelike ” verrà rilasciata in alpha permettendo a tutti i giocatori di immergersi in sfide ancora più arcade.

Settembre 2023 : nuovi nemici e nuove prove saranno disponibili grazie al perfezionamento della modalità “ Roguelike ”.

Ottobre/Novembre 2023 : Shattered Heaven sarà finalmente disponibile nella sua forma finale con l’introduzione della localizzazione in italiano , spagnolo e portoghese brasiliano .

Shattered Heaven nasce da una genuina inclinazione verso la sperimentazione e si caratterizza sia per la commistione di generi e gameplay sia per una struttura narrativa che pone al centro dell’attenzione temi maturi e di inclusione affidati a personaggi dalle mille sfaccettature e incorniciati da un contesto crudo e spietato. Un gameplay stratificato e ricco di elementi si sovrappone all’attenzione per l’aspetto narrativo, permettendo al giocatore di esplorare complessi dungeon su più livelli, prendendo il controllo di una squadra composta da tre differenti personaggi , ciascuno con il proprio esclusivo mazzo di carte e abilità.



Uno strutturato segmento dedicato allo sviluppo dei personaggi e alla gestione delle risorse in perfetto stile gioco di ruolo rende l’esperienza offerta da Shattered Heaven personalizzabile e adattabile a ogni stile di gioco. Inoltre, la natura roguelike del titolo, attualmente in fase di miglioramento, arricchirà di ulteriore varietà e profondità ogni partita, rendendo le spedizioni sempre diverse e aumentando a dismisura il livello di rigiocabilità. Da non perdere la possibilità di offrire agli sviluppatori il proprio feedback, nell’attesa che le tante novità in arrivo nei prossimi mesi vengano implementate!



Altre News per: shatteredheavensvelaprossimiaggiornamenti