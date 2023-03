SHATTERED HEAVEN in arrivo dettagli esclusivi sul gameplay

È stato rilasciato un nuovo trailer di Shattered Heaven, il roguelike strategico italiano con combattimenti in stile card game e meccaniche di ruolo. Nel video si approfondisce il gameplay e vengono rivelati nuovi dettagli sulla modalità di gioco. Il videogioco sviluppato dagli stessi autori di Dry Drowning continua a far parlare di sé.



La sfilata di Shattered Heaven continua: Il roguelike strategico italiano con combattimenti in stile card game e meccaniche di ruolo è sempre più vicino all’uscita. Per colmare l’attesa è stato rilasciato un nuovo trailer che si concentra sul gameplay presentando una serie di diapositive sulle meccaniche di gioco principali che verranno rilasciate nella versione in accesso anticipato.