Strage in Ucraina durante la notte: 12 morti, tra cui 4 bambini, in nuovi raid russi

Nuova notte di sangue in Ucraina, dove i raid russi hanno colpito duramente diverse aree del Paese causando almeno 12 vittime, tra cui quattro bambini. Gli attacchi, tra i più intensi dall’inizio del conflitto, si sono verificati tra sabato 24 e domenica 25 maggio, mentre era in corso il più grande scambio di prigionieri dall’inizio dell’invasione russa nel febbraio 2022. Colpite Kiev, Mykolaiv, Khmelnytskyi e altre regioni A Kiev, i bombardamenti hanno colpito per la seconda notte consecutiva, causando la morte di quattro persone, tra cui tre bambini. In Khmelnytskyi, nell’ovest del Paese, si contano altri quattro morti: “Infrastrutture civili sono state distrutte”, ha dichiarato il vice capo dell’amministrazione militare regionale Sergiy Tyurin. Nella città meridionale di Mykolaiv, un drone ha colpito un edificio residenziale uccidendo un uomo. Altri attacchi sono stati segnalati a Kherson, mentre a Zhytomyr tre bambini hanno perso la vita in un nuovo raid russo. Secondo l’aeronautica ucraina, le forze di difesa hanno intercettato 45 missili e 266 droni su un totale di 367 proiettili lanciati, tra cui 69 missili e 298 droni kamikaze. L’attacco, definito “combinato”, ha colpito la maggior parte delle regioni del Paese causando danni diffusi e cadute di detriti in almeno 15 aree. Allerta anche a Mosca: droni abbattuti e scali bloccati Intanto, la Russia ha dichiarato di aver abbattuto dodici droni diretti verso Mosca, costringendo le autorità a sospendere temporaneamente l’attività di almeno quattro aeroporti, incluso quello principale di Sheremetyevo. Le autorità ucraine sono ancora impegnate nella valutazione completa dei danni e nella verifica del numero definitivo delle vittime.

