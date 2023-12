L’orrore abita a Gaza

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 12 dicembre 2023) Non ce la faccio più a vedere immagini di stragi a. Migliaia di civili uccisi, resi invalidi. Bambini ammazzati. Una carneficina. Non ce la faccio, ho pianto troppo. Forse è una debolezza di donna.Annarita Gattivia email Gentile lettrice, non è una debolezza femminile: è solo umanità, cui ripugnadi una guerra che non è una guerra bensì una mattanza dove i soldati ammazzano civili indifesi. Nemmeno Hitler o Stalin uccidevano un bambino ogni dieci minuti. Vede, ai miei tempi era obbligatorio il servizio di leva. Mi arruolai controvoglia come ufficiale di fanteria, ma finii per rimanervi più di tre anni, ben oltre i 18 mesi previsti, perché lo Stato Maggiore per trattenermi mi offrì incarichi di rilievo che mi portarono in ogni angolo d’Europa e il permesso di scrivere per i giornali. Ebbi così modo di riflettere a lungo sulle guerre. ...