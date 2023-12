Bonus mamme lavoratrici decontribuzione fino a 1700 euro | a chi spetta

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Partirà a gennaio 2024 il cosiddetto ‘’, ladifferenziata per le dipendenti con due o più figli introdotta dalla nuova manovra di bilancio, una delle misure a favore della natalità fortemente volute dal governo Meloni. Nello specifico, per lecon tre o più figli con contratto a tempo indeterminato (escluso il lavoro domestico), dall’1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 vi sarà un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. L’esonero è validoalla maggiore età del figlio più piccolo, con un limite massimo annuo di 3miladivisi su base mensile. News 12 ...

Bonus madri lavoratrici 2024: a chi spetta

La misura, che sarà valida anche per il 2025 e il 2026, prevede trattamenti differenti per lecon due figlie o con tre o più figli Come funziona ilper lelavoratrici Per le madri ...

Bonus mamme lavoratrici 2024: requisiti e a chi spetta BimbiSaniBelli

Bonus mamme 2024, quanto si ottiene in base al reddito Altroconsumo

Bonus trasporti, oggi il click day: chi può richiederlo e come fare domanda, la guida completa

Una volta ottenuto il bonus trasporti, questo potrà essere utilizzato entro il mese in corso. Quindi entro il 31 dicembre sarà possibile procedere all'acquisto dell'abbonamento in questione. Se questo ...

Bonus madri lavoratrici: fino a 1.700 euro in busta paga

Bonus mamme lavoratrici 2024, aumento in busta paga: le novità in Manovra 2 Novembre 2023 A fornire cifre precise è l’Ufficio parlamentare di bilancio, che sottolinea come la decontribuzione per le ...