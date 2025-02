Bonus mamme 2025: chiarimenti INPS su esoneri contributivi per lavoratrici con figli

L'INPS ha fornito nuovi chiarimenti riguardanti il "Bonus mamme" attraverso il messaggio n. 401 del 31 gennaio 2025. Queste precisazioni riguardano l'applicazione temporale dell'esonero contributivo per le lavoratrici madri, come stabilito dalle leggi di bilancio 2024 e 2025.

Esonero per madri con tre o più figli

La legge di bilancio 2024 prevede un esonero totale dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri con tre o più figli, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più giovane. Questo esonero, con un limite massimo di 3.000 euro annui, è valido dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 ed è applicabile esclusivamente alle lavoratrici con contratto a tempo indeterminato, escludendo i rapporti di lavoro domestico.

Esonero per madri con due figli

In via sperimentale, per il solo anno 2024, l'esonero è stato esteso anche alle lavoratrici madri con due figli, con le stesse condizioni contrattuali, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più giovane. Tuttavia, questo esonero ha cessato la sua validità il 31 dicembre 2024.

Nuove disposizioni dalla legge di bilancio 2025

La legge di bilancio 2025 introduce un esonero parziale per le lavoratrici dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato, con un reddito annuo fino a 40.000 euro, nonché per le lavoratrici autonome. A partire dal 1° gennaio 2025, possono beneficiare di questa misura le madri con due o più figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più giovane. Dal 2027, l'esonero sarà applicabile alle madri con tre o più figli, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più giovane. Le modalità operative di questo nuovo esonero saranno definite con un decreto del Ministero del Lavoro e dell'Economia, e l'INPS fornirà successivamente le istruzioni per la sua applicazione.

