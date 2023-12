BLUETTI presenta la stazione di alimentazione portatile AC70 in Europa

BLUETTI presenterà la stazione di alimentazione portatile AC70 in Europa il 12 dicembre, rappresentando un notevole passo avanti rispetto al predecessore EB70 per quanto riguarda le capacità di ricarica, l'affidabilità dell'UPS e le funzionalità di controllo tramite app. Il BLUETTI AC70 è una soluzione di alimentazione versatile sia per le attività all'aperto che per il backup in caso di emergenza. Può alimentare gli elementi essenziali e persino carichi resistivi fino a 2.000W, come bollitori, in modalità Power Lifting.

Con due prese AC, due porte USB-A, due porte USB-C e una presa per auto da 12V, fornisce un concentrato flessibile di alimentazione per dispositivi multipli.

L'unità si ricarica rapidamente: dall'0% all'80% di carica in soli 45 minuti e al 100% in 1,5 ore. Abbinato a pannelli solari, si ricarica completamente in 2 ore per garantire un'alimentazione continua nella natura.

La funzione UPS dell'AC70 di 20 ms e la possibilità di espansione con batterie aggiuntive (B80/B230/B300) lo rendono adatto al backup durante i black-out di corrente.

Confronto tra le stazioni di alimentazione BLUETTI AC70 ed EB70

L'AC70 è leggermente più pesante dell'EB70 perché contiene più potenza, tuttavia, in un formato più compatto. Le principali migliorie dell'AC70 includono una ricarica più veloce senza la necessità di un ingombrante adattatore. Supporta anche l'app BLUETTI, consentendo agli utenti di monitorarlo e controllarlo dai loro telefoni.

Entrambi presentano una batteria LiFePO4 a lunga durata, con l'AC70 che offre oltre 3.000 cicli prima di scendere al 80%, addirittura più a lungo dei 2.500 cicli dell'EB70. BLUETTI offre all'AC70 una garanzia di tre anni in più rispetto ai due anni dell'EB70.

L'EB70 supera l'AC70 per il numero di prese, con 10 prese versatili, tra cui un pad di ricarica wireless, rispetto alle sole 7 dell'AC70. L'EB70 dispone anche di una luce LED integrata, una caratteristica che manca all'AC70.

Prezzo e Disponibilità del BLUETTI AC70

Il BLUETTI AC70 sarà disponibile sul sito web europeo di BLUETTI e su Amazon al prezzo promozionale di €599 fino al 27 dicembre.

Per gli utenti alla ricerca di più opzioni di alimentazione, il Christmas Sale di BLUETTI dal 11 al 25 dicembre promette ulteriori risparmi. E la soluzione di alimentazione ultraportatile di BLUETTI, AC2A, sarà lanciata contemporaneamente.

Riguardo a BLUETTI

BLUETTI si è impegnata fin dalla sua fondazione a promuovere soluzioni sostenibili e di energia verde. Offrendo soluzioni di stoccaggio di energia ecologiche per uso sia interno che esterno, BLUETTI mira a fornire esperienze eccezionali per le nostre case, contribuendo contemporaneamente a un futuro sostenibile per il nostro pianeta. Questo impegno verso l'energia sostenibile ha aiutato BLUETTI a estendere la propria presenza in oltre 100 paesi e a guadagnare la fiducia di milioni di clienti in tutto il mondo.

