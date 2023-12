Il pacchetto di espansione in affitto di The Sims 4 ora disponibile

EA e Maxis hanno lanciato il pacchetto di espansione di The Sims 4, In Affitto, disponibile ora per PC tramite EA app, Mac tramite Origin, Epic Games Store e Steam, sistemi PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One.





Nel pacchetto di espansione In Affitto di The Sims 4 i Sims possono costruire e creare una varietà di abitazioni nel vivace quartiere di Tomarang - riparando le utenze, affrontando i vicini indisciplinati, creando una comunità e persino gestendo più affitti residenziali.





Per ulteriori informazioni sul pacchetto di espansione In Affitto di The Sims 4, visitare il sito: https://www.ea.com/ games/the-sims/news/for-rent- expansion-pack .



