Ready or Not in uscita il 13 dicembre 2023

VOID Interactive annuncia oggi che il suo FPS tattico Ready or Not sarà pubblicato il 13 dicembre. Dopo l'accesso anticipato, con lo straordinario aggiornamento 1.0 i giocatori potranno tuffarsi in un'immersiva campagna single-player nella modalità Comandante. L'aggiornamento della versione 1.0 aumenta notevolmente il numero di missioni, stravolge completamente le missioni già esistenti e offre nuovi contenuti, personalizzazioni e miglioramenti alla qualità del gioco.





In Ready or Not, i giocatori assumono il ruolo di un comandante della SWAT del Dipartimento di polizia di Los Sueños, impegnato a risolvere diversi scenari ad alto rischio, tra cui liberazione di ostaggi, minacce attive di bombe, sospetti barricati e molto altro.

Al lancio, Ready or Not include:

Modalità Comandante: Una modalità single-player completa e immersiva che offre una visuale sulla realtà ad alto rischio degli agenti della SWAT.

18 missioni single-player o cooperative online con massimo cinque giocatori, dalla liberazione di ostaggi alla minaccia di bombe e molto altro.

Decine di opzioni per personalizzare l'intera squadra della SWAT del giocatore, inclusi corazze, armi, indumenti e molto altro.

Gameplay tattico immersivo, massima flessibilità d'approccio ed equipaggiamento autentico utilizzato sul campo dalle squadre della SWAT.

"Sin dall'inizio, abbiamo sempre immaginato che Ready or Not avrebbe affrontato casi realistici. Abbiamo voluto fortemente ideare missioni che dipingessero la realtà intensa [e il peggio] di ciò che affrontano le forze SWAT", ha dichiarato Stirling Rank, COO e Lead Developer di VOID Interactive. "Se cercate un'esperienza di gioco intensa, che possa mettervi alla prova nel mondo che conoscete, Ready or Not vi offrirà ore di gioco indimenticabili".





"Ready or Not è già un fantastico FPS tattico, con un'ampia fanbase sin dalla release del titolo in accesso anticipato su Steam", ha detto Julio Rodriguez, CEO di VOID Interactive. "Con l'arrivo della versione 1.0 di Ready or Not, il team ha portato al pubblico un incredibile nuovo franchise del genere FPS, che soddisfa il bisogno di un gameplay realistico e immersivo basato sui giocatori".





Ready or Not al lancio 1.0 sarà disponibile su Steam a €49.99.





Ready or Not

porta l’esperienza di gioco in scenari realistici e ad alto rischio insieme alle squadre della SWAT. Risolvi situazioni con ostaggi, minacce attive di bombe, sospetti barricati e molto altro. Ready or Not è classificato ESRB M/PEGI18.

Altre News per: readyuscitadicembre2023