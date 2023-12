Ready or Not disponibile oggi su Steam dalle ore 19:00

L'aggiornamento 1.0 è ora disponibile con squadre SWAT con IA avanzate, modalità Comandante, nuove missioni, modding e molto altro

L'aggiornamento 1.0 di Ready or Not, il primo sparatutto SWAT realistico e in prima persona, gamingtitolo di debutto di VOID Interactive, verrà pubblicato oggi su Steam a partire dalle ore 19:00 CET. La versione 1.0 propone un enorme aggiornamento dei contenuti, tra cui nuovi livelli, squadre SWAT con IA ristrutturate, modalità Comandante, nuove armi e nuove possibilità di personalizzazione.





Dai un'occhiata al trailer del lancio ufficiale di Ready or Not, rivelato in esclusiva ai The Game Awards, qui: https://www.youtube.com/watch?v=hdJI3_8zG7A







"Siamo molto felici di vedere come verrà accolto il lancio 1.0 di Ready or Not", dice Stirling Rank, COO e Lead Developer di VOID Interactive. "Questo aggiornamento [1.0] è il culmine di anni di lavoro, che ci ha portato a fare un salto significativo nella creazione di NPC con IA per consentire ai giocatori di immergersi completamente nell'esperienza di Ready or Not. Non vediamo l'ora di ricevere i loro feedback diretti, nelle fasi di rifinitura post-lancio, creazione di patch e di nuovi contenuti".

Al lancio, Ready or Not include:

· Squadre SWAT con IA ristrutturate e migliorate per un team tattico di NPC immersivo e altamente reattivo per una migliore gestione delle missioni in tempo reale

· Modalità Comandante: Una modalità single-player immersiva che offre una visuale sulla realtà ad alto rischio degli agenti della SWAT.

· 18 missioni single-player o cooperative online con massimo cinque giocatori, dalla liberazione di ostaggi alla minaccia di bombe e molto altro.

· Decine di opzioni per personalizzare l'intera squadra della SWAT del giocatore, inclusi corazze, armi, indumenti e molto altro.

· Supporto mod completo per i giocatori che vogliono andare oltre le missioni di Ready or Not

Miglioramenti della qualità della squadra SWAT

Nello spirito di creare un vero senso di realismo, la ristrutturazione della squadra SWAT con IA è un enorme passo in avanti per la creazione di una squadra più avanzata e intuitiva. Le squadre SWAT sono dotate di molte abilità avanzate e di miglioramenti che riguardano le formazioni, il modo in cui si accodano e sfondano le porte, liberano e mettono in sicurezza le stanze e altri interventi.





Inoltre, completando un numero stabilito di missioni con gli stessi agenti NPC nella modalità Comandante, i giocatori potranno sbloccare i tratti dell'agente. I tratti dell'agente sono specifici per ciascun agente NPC e offrono vantaggi fondamentali per tutta la squadra, dopo essere stati sbloccati.

Modalità Comandante come esperienza single-player

Nella modalità Comandante di Ready or Not, i giocatori assumono il ruolo del nuovo comandante incaricato del Dipartimento di polizia di Los Sueños, David "Judge" Beaumont. In questo ruolo, i giocatori dovranno comporre la propria squadra partendo da un'ampia lista di agenti NPC, dare ordini tattici e pianificare attentamente ciascuna missione. Essere al comando di una squadra in Ready or Not vuol dire anche tenere conto della salute fisica e mentale dei compagni di squadra NPC tra una missione e l'altra. Gli agenti la cui salute mentale è in peggioramento e viene ignorata potrebbero non essere in grado di eseguire i propri compiti o potrebbero sentirsi costretti ad abbandonare la squadra. Gli agenti incapacitati potrebbero essere temporaneamente non disponibili per le missioni, mentre quelli che si arrendono sul campo lo saranno in modo permanente.

Nuove missioni e ristrutturazione di quelle precedenti

Che sia la prima partita in assoluto di Ready or Not o meno, il numero di missioni disponibili è aumentato a 18 e gran parte di quelle già disponibili in precedenza è stata completamente ristrutturata. Tra le missioni che richiedono un intervento a Los Sueños, il giocatore dovrà liberare degli ostaggi prigionieri di uno streamer nel suo appartamento, smantellare un cartello di metanfetamina all'interno di un progetto di alloggi accessibili, fermare individui intenti a guadagnare con la raccolta e la vendita di pornografia illegale.

Inoltre, l'aggiornamento 1.0 rivisita completamente l'onboarding dei nuovi giocatori. All'inizio di una nuova partita di Ready or Not, il tutorial guida il giocatore tra i comandi delle armi, della squadra e altre opzioni per sfondare e liberare una stanza.









Equipaggiamento e personalizzazione

I giocatori potranno vivere un'esperienza realistica e immersiva della squadra SWAT grazie alle armi e all'equipaggiamento fornito per le missioni più pericolose. Al lancio, sono previsti 10 nuovi tipi di arma. La personalizzazione non si ferma all'equipaggiamento: aiutando i propri compagni e portando a termine azioni di alto livello insieme alla squadra, i giocatori potranno sbloccare oltre 90 oggetti di personalizzazione, come vestiti e orologi, nonché tatuaggi per il personaggio del protagonista e gli NPC.

Supporto mod

Per i giocatori più avventurosi che vogliono esplorare il mondo oltre Los Sueños, Ready or Not supporta anche il modding (mod.io). Tutte le funzionalità delle squadre SWAT con IA funzioneranno sulle mappe create dell'utente, generando tutti i dati necessari alla prima partita sulla mappa personalizzata.

Vuoi unirti alla community di creator di Ready or Not? Ready or Not supporta la sua community con il Ready or Not Creator Program tramite Lurkit. Unisciti alla community visitando https://creators. voidinteractive.net/ .

Ready or Not è disponibile su Steam al prezzo di €49.99.

Ready or Not

porta i giocatori in scenari realistici e ad alto rischio insieme alle squadre della SWAT. Risolvi situazioni con ostaggi, minacce attive di bombe, sospetti barricati e molto altro. Ready or Not è classificato ESRB M/PEGI18.

Altre News per: readydisponibileoggisteamdalle