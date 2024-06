Medieval Dynasty - la modalità cooperativa arriverà su console il 27 giugno

Mappa cooperativa per un massimo di 4 giocatori, il nuovo Character Creator porta nuove avventure sulle console di nuova generazione, su Game Pass e su Epic Games Store

Lo sviluppatore indipendente Render Cube e l'editore Toplitz Productions sono lieti di annunciare che la modalità cooperativa, la nuova mappa Oxbow e il creatore di personaggi per Medieval Dynasty arriveranno su Xbox Series X|S e saranno disponibili con Game Pass su console e PC, Microsoft Store su Xbox, PlayStation 5 ed Epic Games Store dal 27 Giugno.

I giocatori delle console di ultima generazione potranno unirsi alla mischia con le loro controparti PC mentre Medieval Dynasty espande il suo dominio multipiattaforma, espandendo le loro avventure cooperative nel Medioevo. I giocatori su console Xbox Series X|S e PlayStation 5 ora avranno la possibilità di vivere in prima persona Piastovia, il cuore e l'anima dell'Oxbow, dove avrà inizio il loro epico viaggio e nuove emozionanti missioni.

Non solo la modalità cooperativa introduce un'esperienza di gioco completamente nuova per i giocatori di console di ultima generazione, ma i villaggi all'interno dell'Oxbow si animano con una ritrovata vivacità, brulicando di attività man mano che la gente del villaggio conduce la propria vita quotidiana e svolge le sue faccende domestiche. Cacciando, commerciando e costruendo insieme nell'Oxbow, i giocatori verranno trasportati in un regno pieno di personaggi enigmatici, monumenti accattivanti e villaggi affascinanti.

Dopo il successo dell'integrazione della tanto attesa modalità cooperativa e della nuova mappa avvenuta lo scorso dicembre su Steam, l'integrazione della modalità cooperativa nelle console di ultima generazione apporta una nuova entusiasmante dimensione all'esperienza di gioco. I giocatori su console possono ora immergersi nell'azione insieme agli amici, scatenando il lavoro di squadra e la compagnia per superare le sfide ed esplorare il nuovo panorama dell'universo medievale del gioco.

“Siamo entusiasti di offrire ai giocatori nuove esperienze e contenuti che ridefiniscono l'immersione nel mondo che abbiamo meticolosamente creato. Ciò segna non solo una pietra miliare significativa nel nostro viaggio, ma rafforza anche la forza duratura e l’attrattiva del marchio Medieval Dynasty su piattaforme PC e console”, ha affermato Matthias Wünsche, CEO di Toplitz Productions GmbH.

Medieval Dynasty è ora disponibile digitalmente nel PlayStation Store e nel Microsoft Store su Xbox. La versione 1.0 per PC è stata rilasciata su Steam, GOG.com ed Epic Games Store nell'autunno 2021 dopo una fase di accesso anticipato di grande successo e ha venduto oltre 1,75 milioni di copie a dicembre 2023. Le versioni per le console di ultima generazione sono disponibili da ottobre 2022 e si sono assicurate una comunità attiva.

La mappa Oxbow sarà resa disponibile anche per la versione GOG.com di Medieval Dynasty ma senza multiplayer alla data di uscita, così i giocatori potranno godersi la modalità giocatore singolo di Oxbow. Anche la versione Steam per PC verrà aggiornata con nuovi contenuti.

Lo sviluppatore Render Cube ha in programma ulteriori contenuti che i giocatori potranno apprezzare nei prossimi mesi quando “accenderà le sue fucine” per l’aggiornamen